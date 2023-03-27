Дефицита снярядов нет: бойцы на передовой показали работу гаубицы FH70

От военных на передовые можно услышать о дефиците боеприпасов, но не у ребят на Запорожском направлении.

Переучились на иностранные пушки и благодаря этому не знают дефицита снарядов. В Запорожье украинские артиллеристы могут работать на современных, а не советских орудиях. На производство пушечных патронов сейчас работают во многих странах мира и постоянно поддерживают Украину, говорится в ТСН.

"Сегодня будем отрабатывать по противнику из гаубицы FH70 — это такое большое оружие, предоставленное нам партнерами, которое довольно долго эффективно уничтожает наших врагов", — рассказывают бойцы о своей работе.

От военных на передовые можно услышать о дефиците боеприпасов, но не у ребят на Запорожском направлении. Именно поэтому даже среди деревьев на них постоянно охотятся ударные летательные аппараты противника. “Это “Ланцет” к нам в гости прилетел, боражирующий боеприпас, неудачно прилетел и ребята его обнаружили. Если попадет в цель, то навредит пушке”, – рассказывает командир батареи Дмитрий Романович.

По месту, где спрятанная пушка неоднократно прилетала, но ребятам везет. В отличие от оккупантов, которым спрятать свое оружие от пушки не удалось. "Там было два миномета, которые работали по нашим подразделениям — теперь не работают", — констатируют бойцы.

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