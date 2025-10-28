Дефицит мужчин из-за мобилизации: где появляются рабочие места для женщин и пенсионеров

В отдельных сферах ощущается дефицит рабочих-мужчин из-за мобилизации / © ТСН

В Украине участились случаи, когда местные власти заявляют о сложной ситуации, связанной с нехваткой рабочих в определенных сферах на рынке труда.

Так, на днях мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал пост, на который отреагировали сотни людей. В нем мэр предупредил горожан, что рейсов коммунального транспорта станет меньше.

«Временно вынуждены уменьшить количество рейсов коммунального транспорта. Ситуация с водителями затруднена, ведь часть не попадает под бронирование. Так что ищем женщин, которые могут управлять автобусами и водителей в возрасте 60+. Также просим Правительство увеличить для коммунального транспорта квоту на бронирование с 50 до 75%», — написал Марцинкив.

В каких профессиях появляется дефицит кадров

В свою очередь, эксперт рынка труда Татьяна Пашкина говорит, что подобная транспортная проблема существует уже не первое полугодие. В то же время, не исключено, что непростая ситуация может возникнуть со слесарями, обслуживающими множество объектов в городах, столярами, электромонтерами и мужчинами других профессий.

«Я проводила аналитику в феврале, и мы обсуждали, что в Одессе и Черновцах активно призывают женщин быть водителями не только трамваев и троллейбусов, а именно автобусов. В основном, если мы говорим о водителях, охранниках, кладовщиках, строителях, грузчиках, то многие считают их сугубо мужскими профессиями. На некоторых производствах так складывается, что нужно поднимать грузы весом около 50 кг, поэтому в нынешних условиях есть такой вариант выхода из ситуации как автоматизация, чтобы женщина только нажимала пульт. Феминизация рынка труда на нас наступает, только очень медленно», — говорит эксперт.

Она обращает внимание на то, что, к сожалению, зарплаты женщин необоснованно меньше мужских, кроме того, есть обстоятельства, которые могут взять женщину в «заложницы». Например, когда руководство детского сада может потребовать от родителей забирать ребенка, когда звучит сигнал воздушной тревоги.

«Если женщина совершает автобусный рейс, то она не угонит же автобус, чтобы забрать ребенка… Поэтому существует большое количество мужских профессий. Но уже, например, в охране супермаркетов давно работают женщины, управляют обслуживающей техникой в больших маркетах также женщины. Кроме того, уже есть несколько крупных компаний, которые проводят собственные курсы водителей для женщин, которые планируют управлять фурами», — говорит Татьяна Пашкина.

Как оказалось, Госслужба занятости несколько месяцев назад опубликовала утвержденный Кабмином перечень профессий, в которых женщины были недостаточно представлены, но теперь могут овладеть ними для официального трудоустройства. Все эти сферы, по данным экспертов, испытывают определенный дефицит рабочей силы.

Женщинам было предложено быть столярами, электромонтерами, газосварщиками, трактористами, автоэлектриками.

