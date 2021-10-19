Дегустация вин и гастротуры: чем Молдова может заинтересовать украинского туриста

Молдова — ближайшая наша соседка и одновременно страна, о которой меньше всего знают украинцы.

Молдова, несмотря на карантин, настойчиво приглашает к себе украинских туристов. Корреспондент ТСН Александр Загородний решился во время пандемии на путешествие в соседнюю страну.

Что попробовать, выпить и увидеть в маленьком государстве, которое как бы рядом, но о котором украинцы очень мало знают, говорится 19 октября в сюжете ТСН.19:30.

По маршруту Киев-Кишинев-Киев летает авиакомпания МАУ. Это кратчайший международный ее перелет, который занимает меньше часа в одну сторону. Старший бортпроводник компании Игорь Кобец рассказывает, что этот рейс для компании очень удачный, ведь пассажиров всегда очень много.

Молдова — ближайшая наша соседка и одновременно страна, о которой меньше всего знают украинцы. Молдаване решили это исправить и организовали экскурсионные программы, в частности гастро- и винные туры. Захария и Тетьяна Арама работали в Соединенных Штатах и Европе, а два года назад решили вернуться и восстановить дом родственников в деревне. Говорят, что туристов хватает и зимой, и летом. Чаще всего к ним на отдых приезжают на выходные. Сюда едут, чтобы погулять старым селом, подышать воздухом из лимана, или же просто отоспаться, поесть молдавских рогаликов.

Новости мира: что можно попробовать, выпить и увидеть в Молдове

Вино в Молдове производят около двух сотен виноделен. Крикова — флагман и гордость Молдовы. Коллекция вин Крикова насчитывает более миллиона бутылок, которые хранятся в 120 километрах туннелей в горе. На подземных улицах и проспектах даже стоят светофоры и дорожные знаки. Здесь построены подземный кинотеатр, церковь, монастырь и невероятных размеров винохранилище. Некоторым бутылкам десятки лет и стоят они сотни евро.

Замок Мими — недавно восстановлена жемчужина Молдовы, но хорошие вина производят и в маленьких винодельнях, где также устраивают туристам невероятные шоу. Местные гиды часами могут рассказывать, как выбрать и как правильно пить хорошее вино.

На Днестре устраивают каякинг. Это вид спорта, водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна — каяка. Вокруг никаких надзирателей, туристы сами гребут, а на финише владелец представляет уже готовый клип с этого путешествия, которое он снимает дроном.

"Я чувствую себя здесь как дома. Молодцы молдаване, они умеют организовать сервис и красиво продать", — рассказывает турист из Украины Арсен Федосенко.

Чаще всего молдаване ездят в две страны — в Румынию и Украину, но они также хотят, чтобы к ним ехали и украинцы.

Напомним

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