Декабрь – месяц контрастов: центр, восток и юг – заливает дождями, а на западе – снежит

По прогнозам синоптиков, такая погода — с гололедицей и дождями в центре, и со снегом и метелью на западе — продержится еще завтра.
Декабрь удивляет украинцев контрастами: центр, восток и юг – накрыло дождями, а вот на западе – снежит. На Львовщине гололедица такая, что заполнены все травмпункты. Аналогичная ситуация и в Винницкой области.
О погодных сюрпризах – 8 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
ЛЬВОВ
По сравнению с утром, ситуация улучшилась. Дороги и тротуары в основном расчищены и посыпаны. Пока нет ни снега, ни ледяного дождя. Но утром выходить на улицы было довольно опасно, и у львовских травматологов было немало работы. Только за последние сутки в три травмпункта города обратилось более полусотни человек. Большинство из них пострадали из-за гололеда.
На гололедицу и нерасчищенные дороги люди жаловались преимущественно утром. Ближе к обеду людям стало двигаться безопаснее.
По прогнозам синоптиков, завтра в течение суток на дорогах будет гололедица, прогнозируют также налипание мокрого снега и туман.
ВИННИЦА
Ледяной дождь накрыл Винницкую область. На всех винницких автовокзалах один за другим отменяли рейсы. Диспетчеры говорят, что водители просто отказывались садиться за руль.
Наиболее популярными местами в Виннице стали травмпункты. Они переполнены, потому что тротуары посыпаны не везде и люди ломали руки и ноги.
Коммунальщики оправдываются. Говорят: посыпали солью тротуары еще с ночи, но с неба льет и на асфальте сразу замерзает.
Вечером начался небольшой дождь, мороз крепчает — так что вся вода за ночь превратится в каток, а по прогнозам синоптиков, ночью также еще и заснежит.
КИЕВ
В столице сегодня тоже бушевала непогода. В течение дня при минусовой температуре шел дождь. Из-за обледенения упало около десятка деревьев. Некоторые зацепили припаркованные рядом автомобили, но обошлось без пострадавших. Коммунальщикам с утра пришлось убирать упавшие деревья, восстанавливать провода электросетей, сдирать ледяную корку с тротуаров, а также посыпать проезжую часть песком. Но, несмотря на это, Киев сегодня ехал медленнее, чем обычно, на дорогах пробки и тянучки.
По прогнозам синоптиков, такая погода — с гололедицей и дождями в центре, и со снегом и метелью на западе — продержится еще завтра. А уже в конце недели по всей территории Украины ожидают потепления до плюс семи градусов.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
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Авторы: Наталья Волосацкая, Валерий Кузнецов