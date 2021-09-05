Декларирование состояния: что такое "налоговая амнистия" и зачем ее придумали

Речь идет вовсе не об олигархах. Налоговую амнистию придумали именно для нас с вами.

И пока мы были в отпуске — вы забросали нас изображениями о том, что, якобы, немедленно нужно проверить свои банковские карты, потому что туда каждому якобы должны компенсировать НДС. Никаким таким призывам не верьте! Вашим доверием хотят воспользоваться мошенники! Их даже отследить трудно, потому что серверы зачастую оказываются в России.

Никому, ни в коем случае, не называйте номер вашей карты. И уж точно не называйте "эти три циферки" на ее обратной стороне. Иначе снимут эти хитрые дельцы все ваши сбережения!

Впрочем, массовый интерес к подобным сообщений понять можно. Потому что в начале осени государство точно предлагает нам новые правила игры на налоговом поле. А вот радоваться им или бояться? И коснется лично вас так называемая "налоговая амнистия"?

Об этом говорится 5 сентября в сюжете ТСН.Тиждень.

Здесь речь идет вовсе не об олигархах. Налоговую амнистию придумали именно для нас. Тех, кто получает зарплату в конверте, или сдает квартиры в аренду неофициально, или что-то продает в интернете, однако как предприниматель не зарегистрирован, или работников, которые зарабатывают в твердой валюте, а сюда пересылают деньги. Так вот сейчас вам предлагают показать все нажитое добро. А государство обещает закрыть на это глаза. За символическую плату, конечно.

На все, что спрятано в Украине, — 5 процентов, за рубежом — 9%, на облигации 2,5%. Это намного меньше, чем платят те, кто работает официально — 18%. Правда, есть один нюанс. Вот образец декларации, где вам придется раскрыться по полной. Показать все деньги, кстати наличные сначала нужно отнести в банк, дома, авто, яхты, антиквариат, кольца и земельные участки. Все записать, посчитать, составить и заплатить за каждый задекларированный предмет. На все про все есть год времени. Второй попытки не будет. Но есть бонус — стоять в очередях в налоговой не придется.

"Государство дало возможность гражданам никуда не ходить, а сидя дома зайти в свой электронный кабинет и в электронном виде заполнить эту специальную декларацию. Налоговая служба не будет проверять и спрашивать плательщика источники происхождения этих средств", — говорит заместитель директора департамента налогового администрирования Татьяна Мигас.

Новости недели: что такое "налоговая амнистия" и зачем ее придумали

Чиновники в один голос утверждают, что в будущем это значительно упростит вам жизнь. Помните страшилки от министра финансов Сергея Марченко? Просто сейчас в этих кабинетах думают, что налоговая сделает с вами в следующем году, если вы проигнорируете амнистию капиталов.

И так по каждой крупной покупке, которая не совпадает с вашим официальным доходом. Ну а дальше, по всей вероятности, у вас начнется беготня по судам. Уклонение от уплаты налогов — это в Украине криминал.

Но здесь еще одна цель, о которой в интервью чиновники не говорят. По приблизительным подсчетам, украинцы прячут под матрасами, в недвижимости и автомобилях около 50 млрд долларов. Для понимания, вся государственная казна в полтора раза тоньше. Легализация этих денег, рассчитывают в Минфине, будет иметь значительный экономический эффект.

И мы здесь далеко не новички. В 2015-м что-то подобное сделали итальянцы. Тогда их бюджет получил почти 5 млрд дополнительных средств. Правда, сами украинцы, в отличие от чиновников, пока сомневаются в успехе налоговой амнистии.

Налоговая амнистия уже стартовала. Все меньше дней остается на то, чтобы эту декларацию подать. И если вы уже перечисляете, сколько 100-долларовых купюр лежит в заначке на черный день, пусть вас остановит новое сенсационное заявление от министра финансов.

"90% граждан вообще это не касается", — сказал министр.

Да-да, не послышалось. Если вы получаете официальную зарплату, снимаете ее, затем меняете в валюту, потому что вам так удобнее, пусть лежат, если денег у вас меньше, чем 400 тыс. гривен, если только одна квартира, один дом и одна машина — то ни одноразовое декларирования, ни уплата налога за вами не висит. И вы входите в те 90% процентов тех счастливчиков о которых говорит министр.

Да и сама декларация — дело добровольное. Хочешь подаешь, хочешь — нет. И сколько денег лично вы считаете нужным легализовать — тоже. Ну а учитывая "доверие" украинцев к правилам игры, которые предлагает государство и на ходу их меняет, можно уже представить как пройдет налоговая амнистия. Вот вам свеженькая статистика с налоговой. За 5 дней были лишь несколько попыток подать декларацию. И не исключаю, что это мои коллеги журналисты пытались разобраться, как это работает.

Напомним, что от 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащим им и с которых не были уплачены налоги и сборы.

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