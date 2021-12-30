"Декольте раздора", которое привело к отставке: Гарбарук впервые рассказал о скандале и отношениях с Тишкун

"Декольте раздора", которое привело к отставке: Гарбарук впервые рассказал о скандале и отношениях с Тишкун

Скандальное платье Тишкун уже успели продать на аукционе на одном из телеканалов за тысячу долларов.

Экс-замглавы Министерства образования и науки Игорь Гарбарук впервые прокомментировал свое увольнение и отметил, что поступил как европейский политик в центре скандала.

Он впервые дал интервью эксклюзивно для ТСН после недавнего скандала вокруг откровенного платья его коллеги на встрече во Львовской мэрии. Высказалась и владелица платья. Обо всех подробностях - 30 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Экс-замминистра признается, что расстроен масштабом скандала. Решение об увольнении, говорит, принял сам и сразу.

"Если возникает такая ситуация и если человек занимает какую-то соответствующую государственную должность, он должен с этой должности уйти – это стало европейской традицией", — подчеркнул он.

Напомним, что инцидент произошел после обнародования в Сети фото, где чиновник засветился на встрече в мэрии Львова вместе со своей помощницей 27-летней Кристиной Тишкун в полуголом платье. Это возмутило соцсети и породило десятки мемов.

Экс-замминистра рассказал — встреча в мэрии Львова была его рабочей встречей, Тишкун пригласили туда как эксперта. Грабарук утверждает – она никогда не была его помощницей, в том числе и сотрудницей Минобразования, а работала над одним из проектов Министерства.

"Она была приобщена к подготовке концепции и организации одного из образовательных проектов. Слово "помощница" — неуместно. Это была обычная рабочая встреча, никакая не официальная. Почему это так все раздули? Мы должны были пообщаться по поводу развития профессионально-технического образования Львова", – рассказал он.

Платье коллеги, которое увидел еще перед встречей, говорит Гарбарук, его не смутило.

"Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине что и как ей надевать, потому что на самом деле – это противоречит европейским принципам. Это дискриминация и это можно отнести к вопросу сексизма. Как человек себя выражает – это его личное", — подчеркнул он.

Инцидент произошел еще и 24 декабря, на Рождество. Так что женщина якобы имела планы на вечер.

"Она в этот день, насколько мне известно, собиралась встречаться со своими коллегами после обеда. В праздник каждый одевается так, как он считает нужным", — отметил Гарбарук.

Экс-замминистра разведен уже 6 лет, у него есть дочь. Утверждает – их с Кристиной связывают чисто рабочие отношения.

"Между людьми могут быть нормальные человеческие дружеские отношения. Прежде всего, она – профессиональный юрист. Во-вторых, она – профессиональный менеджер, то есть она – организатор. Для меня не главное, как человек выглядит. И не может никто себе позволить давать оценку", это недопустимо, это дискриминация", — сказал он.

Платье Тишкун категорически осуждает эксперт по этикету и отмечает — кроме того, что всегда нужно думать, что надевать, нужно еще думать и о последствиях, если выкладываешь фото в Сеть.

"Если вы деловая женщина, не забывайте, что ваша одежда это визитка – ваша и того, с кем вы сейчас, кого сопровождаете. Надо было, например, накинуть пиджак. Или у женщины всегда должна быть какая-то шаль. Это — рабочая поездка, понимаете, на работу в таком виде не ходят...Декольте, оголенные плечи, оголенная грудь – этого не должно быть в офисе. Было достаточно циничным увидеть сверху еще и крестик, который я бы вообще не советовала так носить", — говорит специалист.

Игорь Гарбарук прокомментировал свое увольнение после скандала | Новости Украины

А еще необходимо помнить, что с соцсетями сейчас нужно считаться всегда — чиновникам в первую очередь. Это советуют психологи.

"Соцсети – это современная демократия, нравится это или не нравится, но большинство людей выражает свое мнение и это можно называть хейтом, можно называть преследованиями, но это мнение большинства. Люди выражают свое мнение и это великое счастье, что сегодня люди могут выражать свое мнение, еще 50 лет назад никто бы не посмел сказать что-либо", — отмечают специалисты.

А сама Тишкун из соцсетей после скандала сразу исчезла. И впервые согласилась прокомментировать на камеру ситуацию ТСН, где призналась, что очень страдает.

Полное интервью Кристины Тишкун смотрите уже завтра утром в Сніданке с 1+1.

Напомним:

Скандальное платье Тишкун уже успели продать на аукционе на одном из телеканалов за тысячу долларов. Деньги пойдут на благотворительное дело.

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