Декоммунизация по-одесски: на фасаде железнодорожного вокзала убрали 70-летний барельеф с орденом Ленина

Правда, старый барельеф не демонтировали, а только закрыли баннером с трезубом.

В Одессе на фасаде железнодорожного вокзала – после 70-ти лет существования – наконец-то убрали барельеф с орденом Ленина.

Об этом 25 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Советскую символику заменили трезубом.

Правда, старый барельеф не был демонтирован. Он так и остался висеть – его только заслонили баннером.

Будут ли демонтировать ленинский орден — пока неизвестно.

Еще месяц назад на странице проекта "Декоммунизация. Украина" появилась информация, что "Укрзалізниця" отказывалась от демонтажа советского символа. Мол, его нельзя рассматривать отдельно от достопримечательности, и этот декоративный элемент имеет высокую культурную, архитектурную и историческую ценность.

Напомним, в Киеве переименованы 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с РФ и советским прошлым.

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