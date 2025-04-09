Декоммунизация в Украине: почему до сих пор не переименовали Днепропетровскую и Кировоградскую области

Декоммунизация в Украине

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Ровно 10 лет назад Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Уже через месяц документ подписал президент и советские вожди, военачальники и силовики оказались вне закона.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

9 мая 2015 года. Верховная Рада принимает пакет из четырех законов. И хотя к этому моменту в Украине уже формально существовал ряд декоммунизационных законов — далеко не все из них выполнялось.

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«Процесс декоммунизации, а фактически, осмысление преступлений коммунистического режима оставался незавершенным, не артикулированным на самом высоком уровне. Важная деталь, что и нацизм до 2015 года на таком уровне не был осужден», — говорит Антон Дробович.

Кроме закона об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, было еще три закона. Закон об увековечении памяти, о чествовании памяти борцов за независимость Украины с соответствующим статусом. И закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне, который опять же вносил изменения в ту уже устоявшуюся советскую или постсоветскую парадигму празднования так называемой победы в «великой отечественной войне», то есть он вносил изменения. И закон о доступе к архивам советских органов государственной безопасности.

Декоммунизация в Киеве

Первые годы после принятия закона стали настоящим образцом быстрой декоммунизации. За это время переименовали более 51 тысячи улиц и демонтировали почти две с половиной тысячи памятников деятелям тоталитарной эпохи.

Декоммунизация добралась и до названий населенных пунктов. Около тысячи населенных пунктов, районов переназвали. Удалось вернуть около 300 исторических названий, то есть исконно украинских исторических названий населенных пунктов, которые были изменены после установления советской власти на территорию Украины. Так на карту Украины, например, вернулся Вараш, Бахмут и Лиман. Показательно, что многие украинцы об истинных названиях своих городов даже ничего не знали. И фактически с нуля начали учить историю. Другая часть городов получила украинские названия. Например, Кропивницкий и Днепр.

В 2015 году в Украине была запрещена и коммунистическая партия. К слову, немало ее представителей сейчас в России и на тамошних каналах критикуют Украину. Но и сопротивление декоммунизации тоже имело место. По всей Украине периодически происходили суды, которые оспаривали решение о переименовании. А на той же Одесской области, вспоминает общественный активист Артем Карташов, это приобретало просто нереальные масштабы.

Тогда как-то вместе добавили, суды отменили все незаконные решения. Пророссийские политсилы не раз устраивали митинги и в столице, с призывами «чтобы историю не трогали».

В 2022 году первое, что взялся делать оккупант — убирать украинские названия. Поэтому после начала полномасштабного вторжения декоммунизация получила новый толчок. Города и села бросились переименовывать и убирать то, что не успели раньше. В столице — исчез памятник Щорсу, Родина-мать получила Трезубец вместо звезды, а Арка дружбы народов лишилась названия и надуманного мифа вокруг себя. А одноименная станция метро получила новое имя.

С другой стороны — из-за российского вторжения в Украине до сих пор остается Днепропетровская и Кировоградская области. Их переименование требует изменений в Конституцию, которые невозможны во время военного положения. Переименования ждут более 200 населенных пунктов.

Дата публикации 12:33, 09.04.25 Количество просмотров 76 ТСН День новости 9 апреля. Последствия атак на Днепр и Харьков! Траур Кривого Рога! Продвижение врага

В той же столице даже на здании КГГА по-прежнему есть советская символика. Не завершены дискуссии по поводу некоторых украинских деятелей, которые были коммунистами. Или история о переосмыслении отдельных памятников. Но такие споры, некоторые историки, даже на пользу.

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