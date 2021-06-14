Дела Майдана: суд вынес приговор двум ексберкутивцям, которые разгоняли протестующих во время революции Достоинства

МВД, Нацполиция и двое экс-сотрудников "Беркута" теперь должны компенсировать моральный ущерб пострадавшему. Ее размер 400000 гривен.

Первый приговор "Беркуту". Двух екс-службовцев спецподразделения, которые расправлялись с участниками Революции Достоинства, приговорили к трем годам тюрьмы с запретом занимать должности в правоохранительных органах на такой же срок. Их признали виновными по трем статьям, в том числе превышение служебных полномочий во время разгона мирных протестов в ноябре 2013 года.

Об этом 14 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Это — видео силового разгона Евромайдана 30 ноября 2013. Около 4:00 утра, когда на площади возле стелы на Майдане оставалось несколько сотен мирных протестующих, в основном студентов, "Беркут" с дубинками и шумовыми гранатами пришел их "расчистить". Тогда десятки людей получили ранения.



Именно после этого разгона на улицы Киева вышли протестовать сотни тысяч украинцев. Сегодня прошло почти 8 лет от того события. Шевченковский суд столицы вынес приговор двум екс-беркутовцам — Владимиру Мохоню и Виктору Эйсмонту. Последний до сих пор служит в полиции. Суд столицы признал их виновными в трех преступлениях. Это — противодействие мирным собранием, подделка рапортов и превышение власти, которое сопровождалось насилием. По данным следствия, в ноября 2013 года эти двое задержали потерпевшего Максима Федея и составили против него ложный рапорт. И это — первый реальный приговор работникам спецподразделения по делам Майдана.

По двум статьям срок привлечения к уголовной ответственности уже истек.



"По одной из статей суд назначил реальный срок. Это — 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах также в течение 3 лет. Фактически они будут сидеть 3 года, если этот приговор вступит в законную силу. Есть 30 дней на подачу апелляционной жалобы. Пока они находятся на свободе ", — говорит адвокат Юлия Науменко.



Пострадавший Максим Федяй вспоминает ту кровавую ночь. Стоял, пел гимн и уже собирался пойти домой, поэтому во время наступления "Беркута" оказался в первых рядах.



"Когда я увидел, что со всех сторон люди просто бьют, едва не убивают, я пытался попытаться убежать. Милиционеры взяли меня за руки, за ноги, некоторое время они меня несли. Затем завели меня в автозак. Я помню, что меня стимулировали подписать какие-то протоколы будто бы составлены из моих слов ", — говорит пострадавший Максим Федяй.



МВД, Нацполиция и двое экс-сотрудников "Беркута" теперь должны компенсировать моральный ущерб потерпевшему — 400 тыс. гривен.

"Сегодняшнее решение очень неожиданное для меня. Мы готовились к, как максимум условному, возможно. Суд занял неожиданную принципиальную позицию", — говорит Максим Федяй.



Сейчас еще продолжаются суды против "беркутовцев", которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства. Около двух десятков сбежали, часть из них получила гражданство России. Так екс-руководителя "беркутовцев" Сергея Кусюка журналисты находили на фотографиях из Москвы. Еще двух бывших сотрудников украинского спецподразделения замечали во время разгона протестов в Беларуси. Все они сбежали от правосудия.

Напомним, пяти беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий во время событий на Майдане.

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