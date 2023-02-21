"Делает вид, что Россия все контролирует": эксперт объяснил, что Путин пытался донести своим обращением

Диктатор Кремля Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 21 февраля говорил, как всегда, об искаженных исторических фактах, угрозе выживания России, также сказал, что цели для так называемой "военной операции" не изменятся. Говорить о каких-то победах на фронте в России не могут, потому что их нет. Поэтому на повторе в обращении Путина звучала обычная кремлевская пропаганда.

Об этом военный эксперт Михаил Притула сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Человек бросил Россию в бессмысленную войну, которая не имеет никакого исторического, физического, экономического или политического смысла. Ему нужно как-то объяснить своим гражданам, почему у них падает уровень жизни, почему гибнут люди и т.д. Для этого Путин придумывает разнообразные мифологемы, совершенно не соответствующие даже той исторической парадигме, которая существовала в России до 1917. Он придумывает свою историю, пытается ее переписать и бросает ее русским. Лучше всего действия Путина объяснил Ленин в 1914 году, за 100 лет до начала развертывания событий. "Никто не должен в том, если родился рабом, но раб, который не только чуждится стремлениям к своей свободе, но приукрашивает и оправдывает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т.д." отечества великороссов"), есть внушающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам". Здесь нечего добавить. Поэтому попытка скрыть свою агрессию под защитой национальных интересов каких-то людей – суть московского эстаблишмента. Путин в этом не новичок", — говорил эксперт.

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Притула отметил, что слушая выступление Путина, создалось впечатление, что диктатор хочет успокоить российское общество и сделать вид, что не все так плохо, как будто Россия все контролирует.

"Зачем Западу завоевать российское общество, если Путин лично, будучи у власти, лишь в качестве международных резервов вывел в банки Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского Союза более 1 трлн долларов. Вопрос достаточно простой: зачем нападать на Россию, если Путин и так все ресурсы России отдает в экономику тех стран, с которыми он собрался воевать. Это официальная информация, которая есть на сайте Центрального банка России (статистика международного сектора), с указанными датами, начиная с начала исполнения Путиным обязанностей царя в России", — добавил эксперт

Напомним, 21 февраля российский диктатор Путин выступил перед Федеральным собранием РФ. Основные тезисы выступления Путина, читайте здесь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на обращение российского диктатора заявил, что Владимир Путин "готовится к новому наступлению".

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