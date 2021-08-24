Делал операции в окопах: ТСН организовала щемящую встречу фронтового хирурга с его спасенными пациентами

В феврале 2015 хирург и его команда оказались единственными медиками, которые оказавшись в окружении в Дебальцево, могли спасать раненых.

ТСН познакомила зрителей с человеком, благодаря которому живых в этой войне осталось больше. "Окопный хирург" — так он себя называет, об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Александр Данилюк, 32 года. Хирург из Закарпатья. Прошел Майдан. Затем попросился на фронт.

Помогал раненым военным и гражданским. В феврале 2015 он и его команда оказались единственными медиками, которые, оказавшись в окружении в Дебальцево, могли спасать раненых.

Там, под обстрелами, в земляном убежище врачи делали все, чтобы ранены имели шанс на выздоровление и жизнь. О тех 9 отчаянных дней борьбы Александр написал книгу: "Те, что устали бояться". Сейчас он работает в Министерстве здравоохранения. Его задача, чтобы больные получили своевременную и качественную экстренную медицинскую помощь.

Александр делал более 10 операций в день. Под обстрелом! Иногда даже на коленях. В этих фактически земляных ямах, когда даже не было света — подсвечивали фонариками. И прикрывал собой раненого, чтобы не сыпалась на него земля от разрывов мин. Он даже не думал выбираться из окружения раньше: оставался с ранеными бойцами.

"Окопный хирург" Александр Данилюк встретился с пациентами, которым спас жизнь

"Другого варианта, чем защищать наших защитников, у нас тогда не было. Вариант, чтобы эвакуироваться с раненым, мы тогда даже не рассматривали, потому что наши ребята на передовой, должны были уверены, что мы готовы спасать их жизни даже в условиях окружения в условиях укрытия ", — говорит Александр.

Одну из таких операций хирург описал в своей книге: "Ранение в лицо. Ранени полурота и челюсти. Ожоги кожи лица. Рваные раны кистей и предплечья, оторванные пальцы. Формировать культи ампутированных фаланг приходится кусачками для проволоки нашего электрика.. Здесь пациент просит, чтобы один средний палец я все-таки пришил назад".

"И палец вы ему пришили, но предупредили, что в таких условиях может не прижиться... Вы вообще знаете, сколько тех, кому вы тогда оказали первую помощь, выжили?", — спрашивает ведущая ТСН Алла Мазур.

"Выжило абсолютное большинство. К сожалению, во время выхода из окружения мы кого-то потеряли. Те, кто в нашей криивке был прооперирован, абсолютное большинство выжило", — говорит Александр.

ТСН их нашла. Ребята специально приехали поздравить спасителя с Днем Независимости.

Владимир Глизнер — из Ивано-Франковска. На войне с 2014. Был ранен в плечо и голову. После первой помощи — еще год госпиталях. Приехал вместе с женой. У них родились еще сын и дочь.

Александр Римик. Также с Франковска. И тоже на фронте с 2014. Именно о его операцию ТСН рассказывала только. Лечился долго. Но сегодня — поздравляем его вместе с невестой Кристиной!

Али Керимов — киевлянин. С начала войны — сам попросился на Восток. А в феврале 2015 — ранения от танкового снаряда: обе ноги, разорванное плечо. В день влюбленных! Буквально перед боем — успел позвонить жене. Уже после демобилизации в пары родилась дочь.

И — Вадим Свириденко. Тоже пациент Александра. Ранение было бы нетрудным. Но при эвакуации попал в засаду — три дня пролежал неподвижно на морозе. Перенес сложные операции, но научился не просто ходить на протезах. Он победитель марафонов и Игорь непокоренных! А по возвращении войны уже во второй раз стал папой.

"Такое счастье видеть вас всех живых — здесь, на этой праздничной сцене .. Саша, как видите, ваша первая помощь сохранила не только наших воинов, но и их будущих малышей, новое поколения. Я думаю, у вас еще будет время поговорить и вспомнить после нашего эфира ", — говорит ведущая ТСН Алла Мазур.

Еще один трогательное совпадение сегодня. Жена Владимира Глизнера, Светлана, как оказалось, полная ровесница Независимости! Ей сегодня — также 30. Ради этой встречи пара отложила все дела, чтобы поблагодарить спасителя. ТСН также приветствует Светлану с днем рождения!

"Пусть Небо хранит вас. Наше безграничное уважение и любовь вам, наши защитники! На таких, как вы держится Украина. Спасибо, что смогли приехать к нам. Здоровья вам всем. И пусть быстрее осуществится наша общая мечта: о мире в Украине. Приветствуйте, друзья! Вот они — те, кого не сломать!", — говорит Алла Мазур.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины.

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