Делала искусственное дыхание: жена погибшего пассажира "Укрзализныци" рассказала, как сама спасала мужа

Скорая ехала более трех часов.

Украину всколыхнула новость о смерти в вагоне "Укрзализныци": 12 июн пассажир упал с верхней полки, а через несколько часов скончался. Погибшему Павлу Драбовскому должно было исполниться 28 лет. Вместе с мужем ехала его жена. Именно она оказывала ему первую помощь, ведь бригада скорой досталась поезда только за 3,5 ч.

Вдова Юлия Драбовская впервые после несчастного инцидента рассказала, что произошло той ночью. Детали — в сюжете Сніданку з 1+1.

Павел из Тернополя и Юлия из Киева поженились осенью 2020 года. По стечению судьбы, ровно через семь месяцев со дня свадьбы история любви превратилась в трагедию: мужчина скончался. Трагедия произошла 12 июня. Посреди ночи он упал с верхней полки в поезде Рахов — Киев: ударился головой об пол, а через несколько часов перестал дышать. "Я спросила, целая ли голова. Он сказал, что да, но хочет спать", — вспоминает вдова Юлия Драбовская.

Женщина впервые после трагической гибели мужа в поезде согласилась на интервью. Она рассказывает: долго просила о медицинской помощи для него: "Когда я увидела, что ему плохо, что он не реагирует на мои разговоры, то я сразу побежала к проводнику. Разбудила его и очень просила оказать первую медицинскую помощь".

Спасти Павла Юлия пыталась самостоятельно. Бригада врачей зашла в вагон через три часа после падения мужчины. "Искусственное дыхание делала сама, массаж сердца я делала сама. Когда приехала бригада скорой, то у них не было даже аппаратуры, которая могла бы запустить сердце. Но было поздно", — рассказывает вдова.

Смерть пассажира в поезде Рахов - Киев: вдова погибшего рассказала новые подробности инцидента

Спасти Павла могли бы ремни безопасности. После инцидента бригада поезда показала, что они в вагоне были. Юлия рассказывает: когда садились в поезда, то на полках поясов не было. На видео с их вагона, которое появилось в Сети, видно: ни ремня там не было. Впрочем, пасажары их у проводника не просили. Хотя женщина говорит, что мужчина боялся ездить на верхней полке. "У меня даже не было этого в мыслях. Это была ночь, мы садились на поезд, когда все спали. Он лег спать", — говорит Юлия Драбовская.

Сейчас на железной дороге выясняют, почему эти пояса повесили только после трагедии. "Идет служебная проверка. Мы 100% знать, что ремни безопасности были в том влечения. Но по требованию пассажиры могли их получить", — отмечает руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

От 2019 году в всех поездах каждая верхняя полка должна быть обеспечена ремнями безопасности, но обязательного требования пользоваться ними нет. Из-за гибели Павла Драбовского начали уголовное производство. Вдова погибшего мужа ждет выплаты компенсации, ведь в билете каждого пассажира есть страховка. Впрочем, собственная безопасность — это в основном дело личной ответственности.

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