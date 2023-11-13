Делали "чудо-лекарство" в ведре: в Украине продавали сфасильфицированные таблетки и гели

Полицейские разоблачили мошенников, которые обманывали украинцев, имеющих проблемы со здоровьем. Кол-центр организовали в Житомире и так распространяли "чудо-препараты".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Как действовала схема по продаже "лекарства"

Правоохранители задержали 23-летнего киевлянина – подозреваемого в организации мошеннической схемы по продаже контрафактных лекарств. В емкости, похожей на цинковое ведро, мошенники колотили гели, которые якобы должны помочь от боли в суставах.

Как изготовляли "лекарство"

Предлагали так называемые "чудодейственные лекарства" в соцсетях и на платформах в интернете, рассказывает следователь. Продавали товар через колцентр в Житомире.

"Работники колцентра, которые представлялись медиками, говорили нашим пострадавшим, что данный препарат им поможет и улучшит состояние их здоровья", — говорит старшая следователь Нацполиции Житомирщины Ирина Титаренко.

Препараты обещали исцеление от боли в суставах и гипертонической болезни. Одна из пострадавших Мария Зиновчук говорит, что лекарства заказала, однако их не попробовала.

Мария Зиновчук

А вот 72-летняя Клавдия и гелем мазалась, и пилюли пила. Потратила более 3 тысяч гривен. Говорит, продавцы обещали, что улучшится здоровье.

"Что лечат, что многие люди брали, всем помогает все. Я ею втирала-втирала, но ничего оно мне ничего не помогло. Они снова мне звонят: еще у нас есть таблетки, это нужно в сочетании, это очень помогает", — говорит Клавдия.

Задержание подозреваемого

Медики объяснили последствия из-за употребления таких "лекарств"

Врач житомирского центра первичной медико-санитарной помощи Галина Перчик говорит, что использование фальсификатов, по меньшей мере, могло привести к аллергии и даже анафилактическому шоку. Медик отмечает, что непредсказуемые последствия могут вызвать и самовольное лечение гипертонической болезни.

"Мы можем вызвать неконтролируемое повышение артериального давления, что можно дальше привести к сосудистым так называемым авариям, то есть это - инсульт, инфаркт, осложнения сердечно-сосудистой деятельности", - говорит Галина Перчик.

Чем были нашпигованы таблетки, которые продавали псевдомедики, сейчас устанавливают эксперты. 23-летнему киевлянину объявили подозрение в мошенничестве. За организацию бизнеса ему грозит 12 лет за решеткой.

Сейчас в полицию обратились 11 пострадавших. Но копы уверены, их значительно больше.

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Напомним, электронный рецепт можно получить без визита к врачу.

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