Делай детей или готовь деньги: реакция украинцев на скандальный законопроект от нардепа

У самого 38-летнего автора законопроекта Сергея Гривко, как говорится в декларации, нет жены и детей.

Меньше троих детей – плати налог. В Украине заговорили о "налоге на бездетность". Нардеп от "Слуги народа" зарегистрировал скандальный законопроект, который уже раскритиковали коллеги депутата и рядовые украинцы.

Что известно о деталях скандального документа и неожиданном повороте после шума в Сети? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Налог на бездетность

Нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект №11264 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы по созданию предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине". Звучит неплохо, но… Этим документом предлагается ввести "налог на бездетность". Иными словами, если у вас нет детей, то платите деньги в государственную казну. Автор законопроекта считает, что из-за нестабильной ситуации в Украине многие семьи не решаются рожать и воспитывать детей, поэтому нужно стимулировать украинцев.

“В настоящее время Украина переживает демографический кризис, обострившийся в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины. По оценкам разных экспертов коэффициент рождаемости сейчас снизился до 0.7-0.9, а воспроизводство нации начинается с 2.2. Низкая рождаемость представляет большую угрозу государству, его экономике, пенсионной системе, развитию, инвестиционной привлекательности, безопасности и другим факторам процветания”, — считает нардеп.

Отметим, что у самого 38-летнего автора законопроекта Сергея Гривко, как говорится в декларации, нет жены и детей. Однако он предлагает обязать платить налог всех в возрасте от 21 до 58 лет, имеющих менее трех детей. Ставка налога должна зависеть от количества детей: 1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей; 1% от объекта налогообложения — для лиц, имеющих одного ребенка; 0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двоих детей.

Исключением станут лица, имеющие троих или более детей; лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (родительство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года; лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы. Пан Гривко обо всем продумал, а вот о человечности и толерантности забыл.

Более того, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью и задачами является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, предоставления всесторонней (финансовой, социальной, психологической, правовой и другой) поддержки семьям с детьми (в долгосрочной перспективе — также предоставление поддержки молодым гражданам Украины, которые вступают во взрослую жизнь), обеспечение семей с детьми доступным жильем, транспортными средствами, удовлетворение других их социально-экономических потребностей, а также повышение престижа материнства (родительства) и стимулирование повышения уровня рождаемости в Украине.

О каких суммах идет речь

Не заставили себя ждать и суммы от автора законопроекта. Сколько же можно заработать на украинцах, у которых меньше трех детей, красноречиво описывает Гривко на своей странице в Facebook:

“Отвечаю на вопрос о демографическом собрании. Из расчета средней з/п такой сбор составлял бы около 261 грн. В год это было бы 3132 грн.

За 37 лет его функционирования каждый уплатил бы 115884 грн (это максимальная сумма в соответствии с расчетом средней з/п в Украине) — это своего рода инвестиция.

Что предлагалось за счет такой инвестиции в законопроекте:

+ 64000 грн при рождении (на каждого ребенка);

+ 64000 грн на банковский счет ребенку (на каждого ребенка);

+ 180000 грн пособие на содержание за 6 лет (на каждого ребенка);

+ доплата Матерям-героиням;

+ Защита и поддержка по вопросам газо-, электро-, водоснабжения и прочее;

+ 100% возмещение понесенных расходов на проведение процедуры ЭКО;

+ до 2 000 000 млн грн беспроцентный кредит на жилье на 50 лет;

+ до 1 000 000 млн грн беспроцентный кредит на транспортное средство (на 20 лет);

+ до 2 000 000 млн грн беспроцентный кредит на развитие семейного дела (до 20 лет).

Это все можно получить за 1.5%.

Соответственно ориентировочное соотношение инвестиции (демографического сбора) составляет 1 расход к минимуму 10 выгод для семьи.

А в проекции для будущего страны могли бы получить экономическую стабильность, развитие и процветание”.

Реакция украинцев

Законопроектом предлагается формирование стабильного источника покрытия соответствующих расходов посредством введения "демографического сбора". Оплатить такой сбор можно будет через банк, другое финансовое учреждение, почту. Все для людей! А люди немножечко или не чуть-чуть в шоке. Если не сказать больше.

Реакция нардепов

Даже нардеп Даниил Гетьманцев, известный всем как "гуру украинского налогообложения", не поддержал эту инициативу и объяснил, откуда, как говорится, ноги растут.

“Налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, безусловно, в СССР с 1941 года до самого конца империи. В народе назывался налогом на яйца, учитывая неравный налоговый статус женщин и мужчин.

Наверное, вдохновившись этими историческими примерами коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом как налогообложение бездетных, или, возможно, сделать автора еще более известным всей стране своими инициативами.

Отвечаю всем одновременно: нет, шансов на принятие нет. А вот шансы пополнить коллекцию гротескных законодательных инициатив девятого созыва ВР есть», – написал Гетьманцев.

Еще один коллега инициатора "налога на бездетность", депутат Ярослав Железняк, заверил, что никто такие налоги вводить не будет. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмм-канале.

Да, сразу. Никакие "демографические" налоги никто вводить не собирается. Никогда не будет. Воспринимайте просто как очередную д****ную идею трусковецкой школы экономики.

PS Как они еще и сюда из Минэкономики и ОП кэшбек «Сделано в Украине» не додумались прицепить я прямо удивляюсь», — написал Железняк.

То ли так коллеги насели на депутата Гривко, то ли инициатор налога не выдержал “злой славы”, однако после бурной критики господин Гривко отозвал свой законопроект и даже извинился перед обществом.

“Уважаемые граждане и друзья. Законопроект 11264 по улучшению демографической ситуации отзываю. Ценю, кто выразился аргументированно и извиняюсь перед теми, у кого этот законопроект вызвал негатив. Хотя опыт таков был в мире и приносил эффективность. Если общество против даже обсудить эту концепцию, то я его отзываю. С Уважением», — говорится в сообщении Гривко.

Напомним, по оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, к 2041 году население Украины может сократиться до 28,9 миллиона человек.

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