"Делают это лучше, чем мужчины": комбат Верес — о женщинах на войне

Некоторую работу женщины на войне выполняют лучше мужчин.

О чем именно идет речь, в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной рассказал командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины, майор ВСУ Кирилл Верес.

Как женщины курят танки

“У меня есть девушки и девушки очень крутые, но две из них – это вообще топ именно в бою. Есть девушки-медики, делающие свою работу на передовой, но есть девушки, которые идут в бой почти каждый день. Не в штурмовых боях, но они уничтожают врага больше, чем, возможно, некоторые штурмовые подразделения. Они жгут танки. У каждой на счету где-то по пять-шесть танков”, — рассказал Кирилл Верес.

“У девушек вес 45-50 килограммов. Они сами пришли. Одна из них – моя родственница. И она тоже уничтожает врага со мной. Я ею ссорюсь больше всех, потому что я знаю ее потенциал, знаю, что она может», — заметил военный.

Почему важно уничтожать врага каждый день

“Я на работе люблю, когда выкладываются на 120%. Ладно, пусть не на 120, а на 90. Но не 10. Сложно в начале, когда ты гораздо сильнее врага в некоторых вещах и ты хорошо умеешь делать то, что ты умеешь. Так что просто делай свою работу, не делай ничего нового, сделай то, что ты умеешь, что в тебе заложено, на что у тебя есть мышечная память. Враг уехал – ты его уничтожил”, – подчеркнул он.

Комбат добавил, что на самом деле это трудно — каждый день делать одно и то же. Но если сегодня врага не уничтожать, завтра его будет больше, больше и больше, считает он.

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"На самом деле, если бы каждое подразделение уничтожало от 5 до 10 военнослужащих в день, не теряя своих людей, то война, возможно, уже и закончилась бы", — подчеркнул Кирилл.

Какую работу женщины выполняют лучше

Он заметил, что никогда не говорил о гендерном равенстве: «Я никогда так не считал. По личному желанию пусть девушки воюют. Я что-то не видел командира, который сформировал бы штурмовой взвод женщин и отправил их на штурм. И я у себя девушек на штурм не отправляю”.

“Есть очень много работы, которую они сделают гораздо лучше, чем ребята. Например, они могут быть операторами дронов. Девушки иногда лучше в этом в 100 раз. Они более щепетильные, более точные, лучше выполняют указания. Но это только если они тебя любят и уважают. Ибо если нет, то это бунт и саботаж. Они не выполнят задачу только при одном условии, если это было невозможно. Или землетрясение или что-нибудь такое», — говорит комбат.

“Если девушки хотят ходить на штурм, я не говорю, что это плохо. Я говорю, что в нашем подразделении я считаю это неправильным. Есть гораздо лучшая работа и более эффективная”, — добавил он.

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