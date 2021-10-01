Деликатес на границе: в Сумской области патруль обнаружил 16 контейнеров красной икры из РФ

Деликатес на границе: в Сумской области патруль обнаружил 16 контейнеров красной икры из РФ

Товар был незаконно перемещен с территории России.

Более полутора центнеров красной икры обнаружили вблизи границы с Россией на Сумщине. Патруль, который обходил территорию в Шосткинском районе, наткнулся на 16 контейнеров.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 1 октября.

Каждый был обмотан клейкой лентой и опечатан. Внутри были запаяны пакеты с деликатесом, произведенным в российском Южно-Сахалинске. Кто именно незаконно переправил икру через границу и кому принадлежал груз — устанавливают следователи.

"Товар незаконно был перемещен с территории России на территорию Украины. Сейчас груз красной икры доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам налоговой службы", — сказал Роман Ткач, представитель Сумского пограничного отряда.

Новости Украины: обнаружили полтора центнера икры вблизи границы с Россией в Сумской области

Напомним, украинских контрабандистов с самолетом задержали в Молдове, теперь им грозит тюремное заключение.

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