Дело Богуслаева: что говорит подозреваемый и почему Украина претендует на остров возле Италии

На выходе из суда Богуслаев кричал, что его везут в Сибирь.

В Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по делу о национализации имущества подозреваемого в госизмене бывшего регионала Вячеслава Богуслаева. И вполне возможно, что уже скоро государство Украины будет иметь еще один остров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по делу о национализации имущества бывшего регионала и гривневого миллиардера Вячеслава Богуслаева, которое арестовали еще в 2022 году.

85-летний экс-владелец концерна "Мотор Сич" имеет несколько подозрений от правоохранительных органов: это и сотрудничество с боевиками "ДНР", и совместный бизнес с россиянами и обход санкций, а еще – саботаж оборонного заказа Украины во время полномасштабного вторжения. Среди ответчиков фигурирует и бывший топ-менеджер компании "Мотор Сич" Петр Кононенко.

В СИЗО Вячеслав Богуслаев находится с октября 2022 года. Сотрудники Службы безопасности Украины считают его причастным к передаче оккупантам авиадвигателей для штурмовой авиации уже после 24 февраля.

Богуслаев в суде

В рамках этого производства вместе с Богуслаевым было арестовано и его имущество, которое оценили в почти тринадцать миллиардов гривен. Принадлежит оно не только подозреваемому, а и его семье: жене, детям и даже внукам. Кроме денежных активов и недвижимости, у Богуслаевых обнаружили коллекцию антикварных вещей первого тысячелетия до нашей эры: преимущественно скифское золото и античные украшения. Также семья владеет островом Галлинара возле берегов Италии, в полутора километрах от материка, между городами Альбенда и Алассио.

По информации итальянского издания, клочок этой итальянской земли приобрел за десять миллионов евро Александр Богуслаев – сын подозреваемого.

В ноябре прошлого года фигуранты этого дела попытались снять арест с части этого имущества. Дело слушали в Киевском апелляционном суде, после чего четырех судей задержали на взятке в размере тридцать пять тысяч долларов. Их всех также отправили в СИЗО.

Богуслаев в суде

Адвокат Вячеслава Богуслаева Ростислав Кравец во время сегодняшнего заседания требовал отвода председательствующего судьи Маркияна Галабалы. Ходатайство отклонено. К сути дела перейти не успели. Следующее заседание назначено на середину февраля.

Перед конвоированием ТСН попыталась пообщаться с подозреваемым. Он говорит – плохо слышит и жалуется на здоровье.

Покидал зал Богуслаев также под конвоем. Ранее он неоднократно обращался в компетентные органы, просил, чтобы его обменяли на кого-то из украинских военнопленных. На выходе из зала суда кричал, что его везут в Сибирь.

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Дело Богуслаева: что известно

В октябре прошлого года СБУ задержала тогдашнего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе в пользу РФ.

В Сети были опубликованы разговоры Вячеслава Богуслаева с россиянами. Он жалуется на то, что по Запорожью прилетают российские ракеты, однако призывает Путина оккупировать Украину.

Также сообщалось, что Богуслаев еще с 2000 года имел российское гражданство.

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