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Дело "Форест Гамп": суд решил, что делать с Микитасем дальше
Залог для Максима Микитася остался неизменным, несмотря на аргументы экс-нардепа о неподъемной сумме.
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения для экс-нардепа Максима Микитася — фигуранта дела о коррупционной схеме на 150 млн грн. Он остается в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
Об этом сообщил корреспондент ТСН Александр Романюк.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Микитасю. Экс-нардеп пока будет оставаться под стражей, однако может выйти на свободу под залог в размере 30 млн грн.
Микитась просил суд уменьшить определенный размер залога втрое. Он отмечал, что является фигурантом еще трех уголовных производств, однако при этом должным образом выполнял все процессуальные обязанности и не пытался уехать из Украины. По словам экс-нардепа, он не планирует делать этого и дальше. В то же время необходимых 30 млн грн для залога Никитась собрать не сможет.
Прокуроры со своей стороны настаивали на увеличении залога до 200 млн грн. Свою позицию они объясняли рисками для следствия, а также тем, что у Микитася и его семьи, по мнению стороны обвинения, есть достаточно средств и имущества.
В конце концов, коллегия судей оставила предидущее решение без изменений. Оно окончательное и обжалованию не подлежит.
Адвокат Микитася также сообщил, что на счет залога уже внесено 666 грн.
Напомним, Микитась является одним из фигурантов дела «Форест Гамп». Речь идет о коррупционной схеме, в рамках которой участники дела, по версии следствия, должны были легализовать 150 млн грн наличными. В НАБУ отмечали, что эти средства могли быть предназначены для внесения залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
21 августа ВАКС взял под стражу Микитася с возможностью внесения 30 млн грн залога. В случае внесения залога экс-нардеп будет обязан сдать загранпаспорт, носить электронный браслет, не покидать Киев и выполнять другие процессуальные обязанности.