Высший антикоррупционный суд после восьмичасового заседания избрал меру пресечения бывшему министру юстиции и энергетики. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревает его в координации преступной группы и легализации миллиардных средств в энергетической сфере. Суд назначил содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.

Подробности из зала суда — в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Дело «Мидас» и псевдо «Профессор»

Прокуроры САП в течение двух с половиной часов аргументировали необходимость строгой меры пресечения. Дело, известное под названием «Операция „Мидас“, основывается на записях НАБУ. На обнародованных „пленках“ члены группировки обсуждают финансовые сделки, используя конспиративные имена.

Иван Дячук, прокурор САП: «В частности, Цукерманом для Галущенко было выбрано псевдоним „Сигизмунд“, а Миронюк и Басов использовали для него псевдоним „Профессор“».

$112 миллионов наличными и обучение в Швейцарии

По данным следствия, во время пребывания Галущенко на посту главы Минэнерго, так называемый «бэк-офис» получил более 112 млн долларов наличными через доверенное лицо — Игоря Миронюка (псевдо «Рокета»). Далее деньги легализовали через криптовалюту и оффшорные компании. В частности, на личные счета экс-министра, по версии прокуратуры, было выведено более 400 миллионов гривен.

Часть этих средств тратилась на роскошную жизнь. Например, обучение сына Галущенко в частном колледже в Швейцарии рядом с потомками европейских монархов стоило 200 тысяч долларов в год. Он же заявляет, что мол у него есть «богатые кумовья».

Риски побега: 58 выездов за границу

Прокуроры настаивали на содержании под стражей, поскольку жена и четверо детей подозреваемого живут за границей. Сам Галущенко только во время полномасштабного вторжения 58 раз выезжал из Украины. Задержали его именно при попытке очередного пересечения границы.

Защита апеллировала к тому, что он каждый раз возвращался. Кроме того, адвокаты требовали не приобщать пленки НАБУ в качестве доказательств из-за отсутствия официального перевода с русского и наличия нецензурной лексики.

Герман Галущенко: «Я не найду эти средства (425 млн грн залога, которые просила САП — прим. ред.). Это означает, что я буду в СИЗО годами. Я не понимаю, кто из окружения может предоставить такую космическую сумму. От силы могу внести 20-30 миллионов».

Решение суда и апелляция

Судья Виктор Ногачевский вынес решение: уменьшить сумму залога более чем вдвое от запрашиваемой прокурорами.

Согласно решению ВАКС:

Содержание под стражей или залог в 200 миллионов гривен .

Обязанность не отлучаться из Киева.

Сдача загранпаспортов.

Несмотря на улыбку во время объявления суммы, Герман Галущенко остался недовольным и заявил, что не будет искать деньги на залог, а будет тратить их на адвокатов для подачи апелляции. САП также рассматривает возможность обжалования из-за уменьшения суммы залога.

