Дело Гонгадзе: Верховный суд Украины оставил Пукача пожизненное заключение

Самого Пукача доставили в зал, но он с журналистами общаться не желает.
Верховный суд Украины объявил окончательное решение по кассации на приговор Алексею Пукачу — приговор остается в силе.
Об этом сообщает журналист ТСН Александр Романюк.
Самого Пукача доставили в зал, но он с журналистами общаться не желает. Решение, по советам адвокатов не комментирует, считает его незаконным.
Бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД более восьми лет назад приговорили к пожизненному заключению. Пукача признали виновным в смерти журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез в 2000 году в столице, и тело которого без головы нашли позже в лесу в Киевской области.
Пять лет назад Апелляционный суд оставил приговор Пукача в силе. С тех пор рассматривали его кассационную жалобу.