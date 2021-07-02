Дело Гонгадзе: Верховный суд Украины оставил Пукача пожизненное заключение

Самого Пукача доставили в зал, но он с журналистами общаться не желает.

Верховный суд Украины объявил окончательное решение по кассации на приговор Алексею Пукачу — приговор остается в силе.

Об этом сообщает журналист ТСН Александр Романюк.

Самого Пукача доставили в зал, но он с журналистами общаться не желает. Решение, по советам адвокатов не комментирует, считает его незаконным.

Бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД более восьми лет назад приговорили к пожизненному заключению. Пукача признали виновным в смерти журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез в 2000 году в столице, и тело которого без головы нашли позже в лесу в Киевской области.

Пять лет назад Апелляционный суд оставил приговор Пукача в силе. С тех пор рассматривали его кассационную жалобу.

Новости Украины: Верховный суд выносит решение по кассации на приговор Пукачу

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