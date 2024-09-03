Дело Игоря Коломойского: что известно о следствии и что говорят адвокаты бизнесмена

Ровно год назад правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому.

За время досудебного расследования судебный процесс не раз попадал на первые полосы изданий. Здесь был и рекордный для Украины залог, и подозрения, которые 4 раза меняли. И даже восстановлено дело аж с 2003 года.

Сам бизнесмен год находится в СИЗО. А все обвинения считает безосновательными. И вместе с защитниками оспаривает в Европейском суде по правам человека.

2 сентября 2023 года - Интернет взрывает фото, где бизнесмену Игорю Коломойскому вручают подозрение. Он сразу заявляет: сотрудничать со следствием готов.

2 сентября 2024 года - Коломойский уже год в СИЗО. За это время подозрения ему несколько раз меняли, количество заседаний достигло почти полсотни, суммы залога достигали почти 4 миллиардов. Сам он каждый раз заявляет - обвинения надуманы. С самого начала следствие обвинило Игоря Коломойского в том, что он фиктивно погасил кредит одной из компаний перед "Приватбанком".

Игорь Коломойский

"Сначала там квалификация была мошенничество плюс легализация доходов "Нафтофимик" Прикарпатья", - говорит адвокат Коломойского Александр Лысак.

Александр Лысак - адвокат Игоря Коломойского. Он сразу заявляет, что в деле есть несколько нестыковок. Почему-то его ведет не полиция, а Бюро экономической безопасности. Но это - совсем не его компетенция. Еще больше удивило защитников, когда суд решил избирать меру пресечения за закрытыми дверями. Это при том, что дело экономическое. А Коломойский не то, что не сопротивлялся - он, наоборот, сам приехал на суд из Днепра в Киев. Несмотря на это его взяли под стражу или просили полмиллиарда гривен залога.

За две недели, говорят адвокаты, подозрения, из-за которых Игоря Коломойского взяли под стражу, почему-то радикально меняются. Следствие забывает о «Нефтехимик Прикарпатья» и начинает заниматься Приватбанком.

Прокуроры заявляют, что десять лет назад бизнесмен завладел средствами «Приватбанка». Пять и семь миллиардов гривен - именно такую сумму, по их мнению, он получил на свой счет, но наличные в кассу не внес. Коломойский обвинения называет абсурдным - зачем ему это делать, ведь в то время банк принадлежал ему и его партнерам. И, вообще, скрыть исчезновение такого количества наличности - просто невозможно.

"Касса сдается в банке ежедневно. Представьте себе, что на момент национализации в кассе находилось около 10 миллиардов гривен. Каждый день сдавались бумаги и писалось, что там 10 миллиардов, а по факту было Это невозможно!", - говорит Игорь Коломойский.

Но судья на эти аргументы не обращает внимания. На ночь, когда суд официально уже не работал, он выносит решение: содержание под стражей или рекордные для Украины почти 4 миллиарда гривен залога. Сумму бизнесмен сразу назвал непомерной, а адвокаты взялись за ее обжалование. Они предоставили документы, свидетельствующие - сделка вымышленная, Коломойский вносил наличные в кассу банка. Но суд отказался заменить залог на домашний арест или личные обязательства. Коломойский остается за решеткой.

В СИЗО у Игоря Коломойского ухудшилось состояние здоровья. Его защитники неоднократно подчеркивали: бизнесмену нужна медицинская помощь, профессиональное лечение и обследование, которые не предоставляются в нужном объеме.

"Я каждое утро просыпаюсь в 4:00 и чувствую боль в боку. И час мне нужно ходить, чтобы снять болевой синдром", - говорит Игорь Коломойский.

Игорь Коломойский

В то же время все обвинения по делу, говорят адвокаты, начали разваливаться посреди разбирательства. Их простые вопросы остаются без ответа.

Как исчезновение такой огромной суммы не заметили западные аудиторы, когда проверяли «Приватбанк»? Как такую безумную дыру в кассе не заметила проверка Нацбанка Украины во время национализации? Более того. Оказалось, сам - уже национализированный «Приватбанк» вообще не заявлял об исчезновении многомиллиардной суммы. Соответствующие показания предоставил нынешний председатель правления - уже государственного «Приватбанка» Герхард Беш.

"В конце апреля 2024 года вышел аудиторский отчет компании, которая входит в Большую четверку о том, что в банке все хорошо. И самое интересное то, что какого-либо упоминания о том, что какой-то причиненный ущерб, чего-то недостает в балансах банка. Потому что, конечно, если такая сумма большая, то она должна отображаться в балансе банка, что отсутствуют средства. Таких документов не существует", - говорит Александр Лысак.

За неделю до завершения сроков расследования этого дела - с ним вновь происходит очередная метаморфоза. Игорю Коломойскому вручают новое подозрение... И сумма убытков "Приватбанка" в нем уменьшается втрое. А еще - появилась компания "УкрНафта", которой по версии бюро экономической безопасности, Коломойский тоже нанес ущерб.

"Но мы хотим сказать, что средства, связанные с "Укрнафтой" как кредитные средства, они возвращены. Поэтому говорить о любом нанесенном ущербе "Укрнафте" нельзя", - говорит Александр Лысак.

Именно в такой версии дело и пойдет на рассмотрение суда. На ознакомление с делом у бизнесмена и адвокатов есть год. Защитники уверены, делать это Игорь Коломойский должен был бы не в СИЗО.

2 сентября истек предельный срок содержания бизнесмена под стражей в рамках досудебного расследования. Накануне этой даты прокуратура наконец соглашается предоставить свой комментарий прессе. Второй за год судебной волокиты и пребывания бизнесмена за решеткой.

"В рамках нашего уголовного производства Коломойскому была изменена мера пресечения с содержания под стражей на залог. Но насколько нам известно есть другое постановление Печерского суда, где в отношении него избрана также мера пресечения содержание под стражей в связи с этим его и дальше будут держать под стражей", - говорит прокурор Сергей Демьянчук.

Дело, по которому Игорь Коломойский находится в СИЗО, объясняют адвокаты, вообще касается событий 2003 г. Его возобновили в один день с делом Приватбанка. Впрочем, не расследовали, говорят, пока не начало разваливаться дело о "Приватбанке".

"Это событие было в 2003 году. По результатам этого события было проведено следствие следователем генеральной прокуратуры. И согласно этим процессуальным решениям следует следующая фраза что доказательств причастности нет Коломойского к этому преступлению.... А вы же знаете, когда по горячим следам собираешь доказательства, они и актуальны. А что произошло через 21 год? То есть мы связываем то, что фактически необходим был какой-то сдерживающий фактор для того, чтобы его держать все же под стражей", - говорит Александр Лысак.

Адвокаты Игоря Коломойского не дают политических оценок процессу. Но многие нарушения, говорят, заставляют их обратиться в Европейский суд по правам человека. Их жалобу ЕСПЧ начал рассматривать весной. Теперь уже европейское правосудие должно дать оценку как мерам предосторожности, которые назначили киевские судьи, так и саму законность уголовного преследования. Обычно Дворец прав человека в Страсбурге рассматривает дела очень тщательно и, соответственно, очень медленно. Особенно если это касается Украины. Ведь к отечественным судьям там больше всего в Европе жалоб. По количеству поданных в ЕСПЧ дел опережают Украину только два государства – Турция и Россия, даже несмотря на исключение последнего из Совета Европы.

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