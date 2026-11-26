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- Эксклюзив ТСН
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Дело "Карфаген": генерал СБУ Дука оспаривает меру пресечения — фото и видео из суда
Сергей Дука громко сравнил судебный процесс с цирком и сделал резонансное заявление об операциях НАБУ и САП.
В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда 26 ноября рассматривают обжалование меры пресечения для фигуранта дела «Карфаген», генерал-майора СБУ Сергея Дуки.
Об этом сообщил корреспондент ТСН из зала суда.
Дука явился на заседание с тремя адвокатами. Что в их апелляционной жалобе и что будут просить, не говорят.
«Ничего не комментирую. Потому что все наши комменты против правоохранительных органов выходят», — сказал один из адвокатов.
В свою очередь прокуратура будет просить суд взять генерал-майора под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн.
«Почему никто из вас не принес ни кофе, ни попкорн? Ну, цирк же продолжается. Хотя основные артисты уехали на гастроли в Японию, но все равно цирк продолжается», — сказал перед началом заседания подозреваемый.
Кроме того, генерал-майор рассказал, с чем связывает операции НАБУ и САП.
«Операции НАБУ и САП совпадают с какими-то международным встречам нашего собственного главнокомандующего. Вам не интересно, почему так происходит? По-вашему, почему так происходит? А я сказал, почему, по моему мнению, так происходит. В интересах не нашей страны, не нашего верховного главнокомандующего это происходит«, — высказался Дука.
Он также посетовал, что в последнее время якобы все СМИ «рассказывают, что все правоохранительные органы в Украине коррумпированные и плохие».
В чем подозревают Сергея Дуку
НАБУ и САП подозревают Дуку в участии в преступной организации с использованием служебного положения. Речь идет о деле «Карфаген-2», в рамках которого следствие устанавливает деятельность организации, которая обеспечивала прикрытие незаконного бизнеса. По данным следствия, речь идет в частности о правоохранительном прикрытии мошеннических кол-центров, наркоторговли, подделки валюты и другой противоправной деятельности.
4 ноября детективы НАБУ пришли с обыском в дом Дуки. В бюро заявили, что генерал-майор не допускал правоохранителей в помещение и угрожал применением оружия. После этого фигуранта все же задержали и сообщили о подозрении.
ВАКС сначала выбрал для Дуки меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 65 млн грн. Впоследствии необходимую сумму внесли, и 13 ноября генерал-майор вышел из СИЗО.
Дука отрицает свою вину и считает дело местью со стороны НАБУ за деятельность его подразделения против антикоррупционных органов.