Генерал-майор СБУ Сергей Дука на судебном заседании 26 ноября / © ТСН

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В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда 26 ноября рассматривают обжалование меры пресечения для фигуранта дела «Карфаген», генерал-майора СБУ Сергея Дуки.

Об этом сообщил корреспондент ТСН из зала суда.

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Дука явился на заседание с тремя адвокатами. Что в их апелляционной жалобе и что будут просить, не говорят.

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«Ничего не комментирую. Потому что все наши комменты против правоохранительных органов выходят», — сказал один из адвокатов.

В свою очередь прокуратура будет просить суд взять генерал-майора под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн.

«Почему никто из вас не принес ни кофе, ни попкорн? Ну, цирк же продолжается. Хотя основные артисты уехали на гастроли в Японию, но все равно цирк продолжается», — сказал перед началом заседания подозреваемый.

Кроме того, генерал-майор рассказал, с чем связывает операции НАБУ и САП.

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«Операции НАБУ и САП совпадают с какими-то международным встречам нашего собственного главнокомандующего. Вам не интересно, почему так происходит? По-вашему, почему так происходит? А я сказал, почему, по моему мнению, так происходит. В интересах не нашей страны, не нашего верховного главнокомандующего это происходит«, — высказался Дука.

Он также посетовал, что в последнее время якобы все СМИ «рассказывают, что все правоохранительные органы в Украине коррумпированные и плохие».

Сергей Дука на суде 26 ноября / © ТСН

Сергей Дука на суде 26 ноября / © ТСН

Дата публикации 11:43, 26.11.26 Количество просмотров 6 Сергей Дука оспаривает меру пресечения в апелляции ВАКС

В чем подозревают Сергея Дуку

НАБУ и САП подозревают Дуку в участии в преступной организации с использованием служебного положения. Речь идет о деле «Карфаген-2», в рамках которого следствие устанавливает деятельность организации, которая обеспечивала прикрытие незаконного бизнеса. По данным следствия, речь идет в частности о правоохранительном прикрытии мошеннических кол-центров, наркоторговли, подделки валюты и другой противоправной деятельности.

4 ноября детективы НАБУ пришли с обыском в дом Дуки. В бюро заявили, что генерал-майор не допускал правоохранителей в помещение и угрожал применением оружия. После этого фигуранта все же задержали и сообщили о подозрении.

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ВАКС сначала выбрал для Дуки меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 65 млн грн. Впоследствии необходимую сумму внесли, и 13 ноября генерал-майор вышел из СИЗО.

Дука отрицает свою вину и считает дело местью со стороны НАБУ за деятельность его подразделения против антикоррупционных органов.

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