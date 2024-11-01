Дело Коломойского: куда исчезли 5,7 миллиарда наличных из касс "ПриватБанка"

Антикоррупционные органы отказываются брать на себя ответственность за расследование дела о якобы исчезновении наличных из "ПриватБанка", где главным подозреваемым является бизнесмен Игорь Коломойский.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В пятницу, 1 ноября, состоялось заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, где рассматривалась жалоба бизнесмена на бездействие прокурора из Офиса генпрокурора Сергея Демьянчука.

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Коломойский и его адвокаты считают, что после очередной смены фабулы по громкому делу о якобы исчезновении наличных из касс "ПриватБанка", ее должны расследовать детективы НАБУ.

В настоящее время это дело ведет Бюро экономической безопасности. За 12 месяцев следствия они трижды меняли в фабуле преступления как обстоятельства, так и потерпевших.

В сентябре прошлого года следователи заявляли, что Коломойский якобы ограбил свою же нефтедобывающую компанию. Бизнесмена арестовали и отправили в СИЗО. Но через две недели врученное тогда Коломойскому подозрение исчезло.

В то же время бывшего банкира обвинили в исчезновении наличных денег из касс его же "ПриватБанка". Речь идет о сумме 5,7 миллиарда гривен наличными. Бизнесмен это подозрение назвал абсурдным. Оно просуществовало десять месяцев, пока в августе этого года Коломойскому вручили новое. В нем среди пострадавших числится государственная компания "Укрнафта".

По закону такие дела должно расследовать НАБУ. Адвокаты поочередно обращались к прокурору Демьянчуку, САП и судам разной инстанции. И все они в переводе дела в НАБУ отказывали. Не стало исключением и сегодняшнее заседание.

В своем выступлении в суде Коломойский перечислил дела, которые ведутся против него, чтобы донести до суда, почему важно рассмотреть эту жалобу и поставить точку относительно подсудности этого дела.

“В этом деле слились и “ПриватБанк” и “Укрнафта”. Все предыдущие дела ведет НАБУ, и они находятся в подсудности ВАКС. Тогда либо все дела нужно передавать в БЭБ, либо это дело тоже передать в НАБУ. Кто-то ошибся. Здесь одни и те же фигуранты. Нужно как-то определиться”, — подчеркнул бизнесмен.

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