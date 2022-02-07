Дело Лавренчука: украинский режиссер дал первое интервью после выхода из итальянской тюрьмы

Евгений Лавренчук был задержан в Италии по запросу России.

Украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук, которого в середине декабря по запросу России арестовали в Италии, дал эксклюзивное интервью ТСН. В настоящее время он находится под домашним арестом в Неаполе.

Что режиссер рассказывает о своем аресте, российском деле, которое, по его мнению, сфабриковали, и есть ли шанс для Лавренчука вернуться в Украину в ближайшее время, об этом говорится 7 февраля в сюжете ТСН.19:30.

За последние полтора месяца Евгений Лавренчук о гибридной российской агрессии узнал наверное все, что можно. По его словам, спецслужбы Кремля в войне против Украины дошли уже до того, что пытаются получить известных или публичных украинцев в разных странах мира.

"Резервный обменный фонд — если российского хакера или генерала где-то поймали, то у них (россиян — Ред.) есть фонд людей, которых они потом будут выменивать на своих випов", — рассуждает Лавренчук.

Это первое интервью Евгения Лавренчука после выхода из тюрьмы. В настоящее время он находится в неапольской квартире под домашним арестом. О его задержании в Италии после Нового года сообщили семья и друзья режиссера.

Как выяснилось, в середине декабря художник ехал из Тель-Авива во Львов через Неаполь, где планировал остановиться на два дня. Билет обнародовал в соцсети. Полицейские пришли к нему в гостиницу ночью. И сообщили, что задерживают по запросу России, которая обвиняет режиссера в финансовых сделках.

Дело Евгения Лавренчука: украинский режиссер дал первое интервью после выхода из тюрьмы

В реестре судебных решений России журналисты нашли дело, по которому в Италии задержали Евгения Лавренчука. На этих трех листах говорится: когда-то у режиссера была театральная школа в Москве, одна из студенток взяла займ на обучение там. И якобы не отдала. Именно поэтому, считают российские судьи, отдать деньги должен Лавренчук. Евгений же говорит, за учебу в его московской школе действительно можно было через банк платить по частям, и не понимает, если кто-то не доплатил — при чем здесь он сам?

Адвокаты Евгения Лавренчука тоже были удивлены действиями России и требовали доказательств.

"Россия ответила: "нет, мы его еще не обвиняем, мы не знаем, виноват ли он. Мы просим его экстрадировать сюда, и мы будем искать доказательства". Читай — "будем выбивать показания", — отмечает режиссер.

Российский ответ не понравился ни итальянскому суду, ни Интерполу, поэтому Лавренчука отпустили под домашний арест.

"Интерпол, признал все эти махинации со стороны России, и признал меня невинным человеком. Признал все дела, сфабрикованными и политическими", — добавляет он.

Квартиру в Неаполе, где Лавренчук находится под домашним арестом, Евгению помогла найти украинская диаспора. Она же обеспечивает и всем необходимым, ведь выходить на улицу ему пока нельзя. Домой он сможет уехать, как только закроют дело.

Евгений Лавренчук призывает всех украинцев не иметь никаких дел со страной-агрессором. Ведь его история доказывает: если спецслужбы России нашли жертву – охотиться за ней начнут в любой момент и в любом месте.

Напомним, 8 декабря 2020 на тогдашнего главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука совершили нападение на улице Греческой. Неизвестные мужчины избивали режиссера по лицу и голове.

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