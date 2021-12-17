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"Дело Медведчука": следователи ГБР хотели вручить подозрение Порошенко, но он скрылся

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"Дело Медведчука": следователи ГБР хотели вручить подозрение Порошенко, но он скрылся

УНИАН

Это уже не первый раз, когда Порешенко убегает от следователей ДБР.

Пятый президент и народный депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко скрылся от следователей Государственного бюро расследований, когда те хотели ему вручить подозрение под Верховной Радой.

Об этом корреспондентам ТСН сообщили в ведомстве, подробнее – в сюжете ТСН.19:30.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, чтобы вручить документ лично пятому президенту, а ныне – нардепу Порошенко – работник бюро специально пришел под стены Верховной Рады. Впрочем, увидев служащего, Петр Порошенко сел в свой Mercedes, подгоняя водителя, и уехал.

В ДБР сообщили, что совместно с СБУ расследуют уголовное производство по поставке угля с временно оккупированных территорий и содействие террористам. В этом деле фигурирует народный депутат от ОПЗЖ, кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

Петр Порошенко сбежал от следователей ДБР | Новости Украины

Петр Порошенко сбежал от следователей ДБР | Новости Украины

"Уже сообщено о подозрении одному из действующих депутатов и бывшему министру энергетики Демчишину. Сегодня же работники ДБР вблизи ВР пытались вручить повестку о вызове еще одному народному депутату Украины. Однако он проигнорировал и уехал в неизвестном направлении", — сообщила пресс-секретарь ДБР Ольга Чиканова.

Напомним:

  • Народный депутат Виктор Медведчук подозревается в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.
  • Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней властей РФ и бывших чиновников украинского государства.
  • Кроме того, в этом деле фигурирует екс-министр энергетики и угольной промышленности Украины (2014-2016 годы) Владимир Демчишин, которому вручили подозрение. В настоящее время он скрывается от украинского правосудия за границей.

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