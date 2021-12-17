"Дело Медведчука": следователи ГБР хотели вручить подозрение Порошенко, но он скрылся

Это уже не первый раз, когда Порешенко убегает от следователей ДБР.

Пятый президент и народный депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко скрылся от следователей Государственного бюро расследований, когда те хотели ему вручить подозрение под Верховной Радой.

Об этом корреспондентам ТСН сообщили в ведомстве, подробнее – в сюжете ТСН.19:30.

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На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, чтобы вручить документ лично пятому президенту, а ныне – нардепу Порошенко – работник бюро специально пришел под стены Верховной Рады. Впрочем, увидев служащего, Петр Порошенко сел в свой Mercedes, подгоняя водителя, и уехал.

В ДБР сообщили, что совместно с СБУ расследуют уголовное производство по поставке угля с временно оккупированных территорий и содействие террористам. В этом деле фигурирует народный депутат от ОПЗЖ, кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

Петр Порошенко сбежал от следователей ДБР | Новости Украины

"Уже сообщено о подозрении одному из действующих депутатов и бывшему министру энергетики Демчишину. Сегодня же работники ДБР вблизи ВР пытались вручить повестку о вызове еще одному народному депутату Украины. Однако он проигнорировал и уехал в неизвестном направлении", — сообщила пресс-секретарь ДБР Ольга Чиканова.

Напомним:

Народный депутат Виктор Медведчук подозревается в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней властей РФ и бывших чиновников украинского государства.

Кроме того, в этом деле фигурирует екс-министр энергетики и угольной промышленности Украины (2014-2016 годы) Владимир Демчишин, которому вручили подозрение. В настоящее время он скрывается от украинского правосудия за границей.

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