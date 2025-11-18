- Дата публикации
Дело «Мидас»: Чернышеву избрали меру пресечения
ВАКС избрал меру пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву и отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога.
В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) сегодня, 18 ноября, избрали меру пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву.
Об этом сообщает корреспондент ТСН из зала заседания суда.
Чернышеву инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в «Энергоатоме».
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд заключить экс-министра под стражу с возможностью выйти под залог 55 миллионов гривен.
ВАКС определил для Чернышева меру пресечения в виде ареста на два месяца — до 16 января 2026 года — с возможностью внесения залога в 51 600 000 грн.
По данным следствия, Чернышев посещал так называемую «прачечную» — место, где отмывали незаконно полученные деньги.
Ранее стало известно, что экзарх Вселенского патриархата епископ Михаил (Анищенко) выступил с предложением взять Алексея Чернышева на поруки.
Напомним, Алексей Чернышев фигурирует в громком коррупционном скандале по организации масштабной схемы «откатов» в государственном секторе энергетики.
Сам Чернышев опроверг обвинения в масштабных коррупционных схемах НАЭК «Энергоатом».
Также сообщалось, что элитные имения бывшего вице-премьера Алексея Чернышева в Козине под Киевом могли фигурировать по делу «Мидас».