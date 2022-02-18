Дело о расстрелах Небесной сотни: как продолжаются суды и когда подозреваемым объявят приговоры

Дело о расстрелах Небесной сотни: как продолжаются суды и когда подозреваемым объявят приговоры

На скамье подсудимых находятся только двое бывших "беркутовцев", остальных судят заочно.

За восемь лет ни исполнители, ни те, кто отдавали приказы стрелять в людей на Майдане в 2014 году, так и не наказаны. В судах — более ста уголовных производств. Ключевое дело – расстрел 20 февраля слушается седьмой год.

Об этом 18 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Дело о расстрелах на Майдане слушается судами уже седьмой год

Дело о расстрелах на Майдане 20 февраля – это более шестидесяти тысяч страниц. В суде это дело слушают уже седьмой год. Под судом жгли шины, один из обвиняемых цеплял на одежду флаг России. На суд давили власти, процесс был под срывом, из пяти обвиняемых на скамье подсудимых осталось двое.

История расследования убитого на Майдане Героя Небесной сотни Евгения Котляра

33-летний харьковчанин Евгений Котляр занимался промышленным альпинизмом и боролся против незаконной вырубки парков. На киевскую площадь мужчина поехал сразу после избиения студентов. 18 февраля – штурм Майдана, поджог Дома профсоюзов. Сотни раненых, 28 погибших активистов и 9 силовиков. Два дня спецназовцы пытаются прорвать оборону Майдана. А уже с утра 20 февраля неожиданно отходят вверх по Институтской. Активисты двигаются за ними.

Дело Достоинства: почему массовые расстрелы на Майдане остаются резонансным нераскрытым убийством в новейшей истории Украины

По данным следствия, спецрота "Беркут" становится на позиции так называемой "снежной баррикады" возле станции метро Крещатик и за бетонными блоками за перекрестком улицы Ольгинской. Оттуда по активистам силовики открывают прицельный огонь.

Евгений – в эпицентре. На видео он находится в зеленом дождевике и синем шлеме. Помогает выносить раненых. Первая пуля попадает в шею, вторая – в бедро. Судмедэкспертиза отца Евгения ошеломляет.

"Они перевернули все с ног на голову. Что входное отверстие было сзади, а выходное — спереди. Вот понимаете, что я должен чувствовать. Это значит, что свои, со спины?", — говорит отец Евгения Котляра Николай.

Вместе с адвокатом семей Небесной сотни Евгенией Закревской Николай начинает собственное расследование. Среди бесконечных видеозаписей удалось рассмотреть траекторию пули – стрелявших со стороны позиции "Беркута", говорит Евгения. Вывод первой экспертизы был ошибочным.

Затем это подтвердил и следственный эксперимент. Защитница говорит, что такого количества экспертиз ради одного дела в истории Украины еще не было, некоторые продолжаются до сих пор.

"Есть ошибки, которые реально критические: перепутать входящее и исходящее ранение — это собственно пустить следствие вообще не в то направление", — говорит адвокат семьи Небесной сотни.

В случае с Евгением — обе пули прошли навылет, их не нашли, поэтому установить, кто нажал на крючок, невозможно.

Раненый на Майдане Святослав Колесников своего обидчика знает

Святослав Колесников имя своего обидчика знает. Хотя вытянутый из его руки шар идентифицировали тоже не с первой попытки. В него стреляли 20 февраля. К врачу активист обратился всего через несколько дней. Рентген показал: вещественное доказательство – до сих пор в теле.

Баллистическая экспертиза установила: выпущен шар из автомата Калашникова с номером 703-087. Это – было штатное оружие одного из "беркутовцев" Амброскина. Подтверждение – нашли на видео. Распознать людей в черном здесь очень сложно. Однако лаборатория по реконструкции синхронизировала терабайты разных записей. И пазл сложился. Проследили "беркутовца" с рюкзаком и характерным профилем.

"Беркутовцы" пытались избавиться от оружия после расстрелов людей

А эти вещественные доказательства вынули из стен Жовтневого дворца и гостиницы "Украина". Вот схема изрешеченного здания. Среди запечатанных документов – 20 стволов, из которых расстреливали Майдан.



Оружие, из которого стреляли в активистов, нашли на Жуковом острове в Киеве. Часть откопали на берегу, другую, утопленную, вытащили из реки. После расстрелов на Майдане так называемая " черная рота" убегала из города и пыталась уничтожить доказательства преступления. Оружие распилили на части и срезали серийные номера.

Несмотря на это, несколько автоматов специалисты таки идентифицировали. История с оружием выросла в отдельное дело: милиционера Сергея Яковенко, который уничтожал стволы, судят заочно — он сбежал в Крым вместе с частью спецназовцев.

"Рота киевского "Беркута" действовала конкретно по сговору. Отдельные работники — около 27 человек, находились на местности. Им руководство давало приказы, которые они и выполняли", — говорит Земсков Игорь.

Кого судят за убийства Небесной сотни

Из трех десятков "беркутовцев", расстреливавших Майдан 20 февраля — судят пятерых. Седьмой год каждую среду в 11:00 в Святошинском районном суде Киева очередное заседание. Физически на скамье подсудимых находятся экс-беркутовцы – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Своей вины не признают. В суде ни разу не свидетельствовали. Остальных троих – Павла Аброскина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского судят заочно. В декабре 2019 года всех пятерых обвиняемых обменяли на семидесять шесть украинских пленных, которых содержали в ОРДЛО.

Все трое "заочников" сейчас — на оккупированной части Донбасса. В соцсети Зинченко размещает фотографии из Донецка. Тамтура и Маринченко после обмена вернулись в Киев. Они не под арестом – отпущены под личное обязательство. На суд появляются регулярно. Живут обычной жизнью. Маринченко работает охранником и пытается восстановиться на службе в полиции – даже выиграл суд. Но Нацполиция выполнять это решение не торопится. Сергей Тамтура – инструктор по вождению. Создал общественную организацию "Беркут, помни свое имя". Чем там занимаются неизвестно. В суде говорят только их адвокаты.

Какая версия адвокатов "беркутовцев"

Уже во время суда баллистическая экспертиза показала — один из шаров выпущен именно из оружия Маринченко. Однако к делу его не приобщили, потому что досудебное расследование завершено. Главная линия защиты держится годами.

"В суде уже установлено, что первые выстрелы 20 февраля произошли со стороны Майдана. Мы считаем, что 20 февраля в центре Киева произошло многостороннее огнестрельное сражение с применением автоматического оружия в результате чего погибли 48 гражданских лиц, 4 правоохранителя. Около 4 десятков правоохранителей получили ранения", – заявил адвокат "беркутовцев".

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы

Следствие подтверждает, что у активистов было оружие. Но появилось оно лишь как следствие событий 18 февраля. Протестующие – защищались.

"Первые ранения и убийства стражей порядка были использованы именно для того, чтобы массово применять оружие против всех протестующих", — говорит бывший руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Суд на финишной прямой. Осталось только допросить обвиняемых. Уже через несколько месяцев суд может уйти в совещательную комнату на год – и это будет беспрецедентный случай. Вероятно, уже на 9-ю годовщину расстрелов мы услышим приговор. Всем пяти обвиняемым грозит пожизненное.

Отец убитого Евгения Котяра говорит, что ему больно, потому что основные подозреваемые покинули Украину и так и не получат наказания.

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