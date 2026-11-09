Дело о теракте в Днепре раскрыто: кем оказался убийца и кто заказал расправу

Место преступления

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Дело о теракте в Днепре раскрыто через полтора года: СБУ задержала подозреваемого в подрыве чиновника городского совета. В апреле прошлого года 61-летний глава Левобережной администрации Юрий Федько погиб, а его жена получила ранения. Взрыв прогремел прямо во дворе многоэтажного дома, как только чиновник завел двигатель своего легкового автомобиля. По данным следствия, теракт был совершен по заказу российских спецслужб.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

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Трагедия 4 апреля: взрыв во дворе и гибель чиновника

Он скрывался и от следствия, и от мобилизации — подозреваемого задержали через девятнадцать месяцев после взрыва в жилом районе Днепра. Оказалось, что всё это время он жил в соседнем доме.

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Автомобиль взорвался, как только водитель завел двигатель. Это произошло утром 4 апреля 2025 года. За рулем находился глава Левобережной администрации Днепра — 61-летний Юрий Федько. Рядом сидела жена — её отбросило взрывной волной. Мужчина через несколько часов скончался в больнице: ранения были слишком тяжёлыми.

Соседка погибшего: «Взрыв ! Как будто ракета упала или сбили дрон. Просто взрыв, задрожали стекла — и всё. Очень хороший человек! Трудно объяснить причину. Просто не знаю. Очень хороший человек. Никто из соседей о нём ничего плохого сказать не может».

Юрий Федько — как рассказывают соседи — каждое утро вместе с женой выходил из подъезда и садился в машину. Большую часть жизни посвятил образованию: восемнадцать лет возглавлял техникум в Днепре, затем руководил районом и стал депутатом городского совета. За четыре года до теракта был главой Левобережной администрации Днепра. Коллеги и соседи утверждали: у чиновника ни с кем не было конфликтов.

Задержание подозреваемого: российский след и видеонаблюдение с балкона

Спустя более полутора лет наконец-то появился подозреваемый — это 48-летний житель соседнего дома. По данным следствия, уклониста завербовали российские спецслужбы через знакомого в Луганске.

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В СБУ заявляют: для подготовки теракта подозреваемый установил на балконе своей квартиры скрытый видеорегистратор, чтобы следить за жертвой. Впоследствии он получил координаты тайника, откуда забрал самодельное взрывное устройство. Его он оснастил датчиком движения и закрепил под сиденьем водителя.

На суде подозреваемый признал свою вину.

Вопрос подозреваемому: «Получали ли вы какое-либо денежное вознаграждение за эти ваши действия?»

Подозреваемый: «Немного, да. Сто…»

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Вопрос: «Сто чего?»

Подозреваемый: «Тысяч».

Вопрос: «Чего? Гривен?»

Подозреваемый: «Гривен».

Версия следствия и реакция жены

В прокуратуре заявляют: окончательные мотивы установит следствие, однако основная версия уже есть.

Илья Савоник, прокурор Днепропетровской областной прокуратуры: «Очевидно , что целью было запугивание населения, дестабилизация обстановки на территории региона. В том числе мы не исключаем выполнение задач государства-агрессора. Следствие не располагает информацией о том, что у него были личные конфликты, из-за которых мог быть совершен этот теракт».

Жена Юрия Федько, которая выжила во время взрыва, говорит: она надеется на справедливый суд.

Анжелика Федько, потерпевшая: «Он жив в доме рядом со мной. Поэтому у меня просто сердце остановилось: ну как это? Если суд действительно докажет, что это сделал он, я не знаю, можно ли этого человека вообще называть человеком. За что? За что?»

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения — три месяца под стражей без права на залог. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 9 ноября | РОССИЯ НАНЕСЛА УДАР С ПОМОЩЬЮ СВЕРХБЫСТРОГО ДРОНА! Переговоры в Абу-Даби

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