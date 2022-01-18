Дело Порошенко: как прошло заседание и почему экс-президенту не избрали меру пресечения

Дело Порошенко: как прошло заседание и почему экс-президенту не избрали меру пресечения

Заседание было перенесено на 19 января.

Накануне Печерский райсуд столицы пытался избрать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Впрочем, заседание было перенесено на 19 января.

Что происходило на заседании, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 18 января.

В суд прямо из аэропорта Петр Порошенко приехал в окружении поклонников: "Я сейчас иду на суд, который организовали предатели. Они пересекли "красную линию". Перешли границу".

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Заседание по избранию меры пресечения началось с 40-минутной задержкой. Сторона обвинения отмечает, что Порошенко может давить свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства. Именно поэтому прокуроры ходатайствуют о мере пресечения в виде двухмесячного ареста с альтернативой внесения залога — миллиард гривен.

Адвокаты Порошенко своего подзащитного подозреваемым не считают: "Мы не услышали обоснования подозрения. Все документы никак не обосновывают необходимость избрания меры пресечения".

Суд по делу Порошенко – происходившее на заседании | Новости Украины

Сам Порошенко в очередной раз утверждает, что дело против него окрашено — "в целях дискредитации оппозиции".

Пятый президент Украины фигурирует в производстве сразу по нескольким статьям: финансирование терроризма, государственная измена, создание террористических организаций.

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По версии следствия, в 2014-2015 годах Петр Порошенко вступил в сговор, в частности, с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, а также министром энергетики Владимиром Демчишином, чтобы организовать поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Пока продолжается судебное заседание, в ДБР собирают брифинг, где открывают детали дела, объясняют и роль каждого из его фигурантов: "Медведучук — коммуникатор, Порошенко оставляет за собой управленческие и кадровые вопросы и административное влияние".

В деле девять томов. Поэтому защита Порошенко просил время ознакомиться с материалами. К вечеру судья Алексей Соколов ушел в совещательную комнату, но через пять часов из нее так и не вернулся. Решения ждали и в судебном зале, и на улице. Около 23:00 вышел представитель суда и сообщил, что заседание объявляется закрытым. Мера пресечения Петру Порошенко будут выбирать на Крещение — 19 января.