Дело Порошенко: сегодня меру пресечения экс-президенту обжалуют в Апелляционном суде

Дело Порошенко: сегодня меру пресечения экс-президенту обжалуют в Апелляционном суде

Мера пресечения в виде личного обязательства не устраивает ни защиту, ни прокуроров.

Сегодня меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко обжалуют в Киевском апелляционном суде и прокуроры, и адвокаты.

Об этом говорится 28 января в эфире ТСН.Ранок.

Порошенко, обвиняемый в государственной измене и финансировании терроризма, Печерский райсуд столицы на прошлой неделе отпустил под личное обязательство. Согласно этому судебному решению, политик должен, в частности, сдать паспорта для выезда за границу, а также не имеет права выезжать за пределы Киевщины без разрешения следователя. Такая мера пресечения не устраивала обе стороны.

И обвинения, и защита подали апелляцию. Прокуроры по-прежнему будут настаивать на аресте Порошенко с альтернативой залогу в миллиард гривен. Его же адвокаты оспаривают решение суда, потому что мол возложенные обязательства ограничивают политическую деятельность их подзащитного.

Сегодня меру пресечения по делу Порошенко обжалуют в Киевском апелляционном суде | Новости Украины

Ранее в ГБР рассказали, при каких условиях состоится "перекрестный" допрос Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

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