"Дело продвигается очень медленно и тяжело" — мать убитого журналиста Олеся Бузины

Олеся Бузину застрелили из авто с иностранными номерами.

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе своего многоквартирного дома. Недавно дело Бузины сдвинулось с места.

Об этом рассказала мать Олеся Бузины Валентина Бузина в эфире ток-шоу "Право на владу".

Также читайте Венедиктова рассказала, давят ли на нее уличные протесты

"У меня было такое уныние, у меня была такая обида — мне ни к кому не хотелось обращаться. Вдруг звонок из Генеральной прокуратуры и меня пригласила Ирина Валентиновна (генпрокурор Украины Венедиктова — ред.) Так я попала к ней на прием. Помог ли мой визит? Да, помог — дело немного сдвинулось. Генеральная прокуратура к тому прокурору, который ведет это дело, также выделила еще своих двух прокуроров. Дело продвигается очень медленно, очень тяжело. 25 томов — вы можете себе представить? Пока мы приступили только к четвертому тому. Доживу ли я до конца? Безусловно, нет, если так будет идти дело. Надо смотреть на все реально. Мне 82-й год. Если так будет дело продвигаться, то это 5, а то и больше лет впереди", — заначила иметь Олеся Бузины.

Валентина Бузина отметила, что дело чрезвычайно затягивается:

"Кто затягивает это дело? Затягивают это дело адвокаты подозреваемых в убийстве. Они очень много говорят. А их четыре. Они по 30-40 минут поговорят — и заседанию конец уже. Суды уже 5 лет идут. В начале судьи им не подходили — не такие. Они делали отводы. Прокуроры им были не такие — они делали отводы. И все это выполнялось", — добавила спикер.

Напомним, Венедиктова рассказала, как продвигается расследование резонансного дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. В июне запланировано три судебных заседания по делу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку