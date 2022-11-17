Дело рейса МН17 длиной в 8 лет: будут ли пожизненно осужденные сидеть в тюрьме за смерть почти 300 человек

В четверг, 17 ноября, были оглашены первые приговоры по делу рейса МН17. Суд в Гааге определил, сколько проведут за решеткой фигуранты дела о сбитии малайзийского Боинга над Донбассом. Судьи также признали, что контролировала так называемую ДНР во время сбития лайнера Россия. Эти приговоры родные жертв ждали более восьми лет.

О том, как проходил суд – в сюжете ТСН.19:30.

Родственники и близкие погибших в той авиакатастрофе после оглашения приговора говорят, что они все время знали, что эти люди, а именно Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко — виновны в убийстве. Однако сегодня они наконец-то это услышали. Томас Шансманн, потерявший сына, он уверен, что за решеткой также должно быть российское правительство, потому что это их ответственность.

Приговор суда зачитывали сегодня полтора часа. Судьи сразу начали с контекста войны и наголову разбили версию об условном гражданском конфликте в Украине в 2014 году. И с середины мая 2014 года Россия имела так называемый общий контроль на территории так называемой "ДНР", об этом заявил судья.

Самолет рейса МН17 был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук", который был доставлен из России и затем быстро вывезен обратно. Именно этим руководили Дубинский и Харченко. Так Дубинский отчитывался Харченко об использовании компекса. А Игорь Гиркин, так называемый министр обороны террористической "ДНР", был ответственен за сбивание украинских военных самолетов и вертолетов. Возможно, он не знал об этом конкретном запуске ракеты, однако он точно ответственен в смертях людей. И даже если это была ошибка и преступники хотели сбить военный самолет, это не умаляет их вину. Эти трое должны 298 раз — именно столько людей погибло в малазийском боинге.

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"Подсудные Гиркин, Дубинский и Харченко признаны виновными. Доказанные обвинения настолько тяжки, а их последствия настолько серьезны, что суд считает, что только максимальный возможный срок заключения будет соответствующим наказанием в возмездие за то, что сделали обвиняемые и что причинило столько горя многим жертвам и родственникам.Суд назначает Гиркину, Дубинскому и Харченко пожизненное заключение ", — произнес судья окружного суда Гааги Хендрик Стейнхаус.

Одного из подозреваемых – россиянина Олега Пулатова, суд оправдал за неимением доказательств. Следствие и суд длились 8 лет, следователи тщательно собирали и проверяли доказательства, между тем Россия подделывала материалы, выкручивалась и врала.

Суд также постановил компенсации родственникам в размере 16 миллионов евро. Весь приговор будет опубликован позже. Здесь понимают, что Россия не выдаст преступников в Нидерланды и пока они вряд ли попадут в тюрьму. Однако им грозит арест, стоит им выехать за территорию России, ну или если упадет российский диктаторский режим, покрывающий своих террористов. И следствие продолжается. В начале следующего года следователи хотят объявить, кто сидел в установке Бук и кто позволил привезти этот комплекс в Украину.

Напомним, что Россия отказывается выдавать Нидерландам двух осужденных по делу об аварии самолета рейса MH17. В частности, речь идет об Игоре Гиркине и Сергее Дубинском.