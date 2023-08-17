Дело самой пожилой в Украине матери Подвербной и ее дочери: соцработница рассказала об отношениях в семье

Самая пожилая мама Украина 78-летняя Валентина Подвербная и ее 12-летняя дочь налаживают общение. Родственники все больше времени проводят вместе и девушка уже не столь отрицательно настроена против своей матери.

Об этом в комментарии журналистке ТСН Валентине Доброте сказала воспитательница-методист центра социально-психологической реабилитации детей Наталья Дубина.

Соцработница отмечает, что в настоящее время изменения произошли в самой 12-летней девочке. Она начала заниматься спортом и активнее ухаживать за собой.

"Изменения есть, в первую очередь она больше начинает ухаживать за собой, больше уделять внимания себе... Занимается спортом... она изменилась даже внешне... Ребенок сам уже выбирает, что ему надеть, как за собой ухаживать, с питанием, со спортом, со всем остальным. Он проявляет себя в творчестве, он находит себе интересы для того, чтобы развиваться... У нее дружеские отношения с другими детьми: и с девочками, и с мальчиками", - говорит Наталья Дубина.

Она также отмечает, что напряжение между мамой и дочерью начинает уменьшаться.

"Улучшение есть. Например, если в первые дни ребенок был отрицательно настроен на маму и время общения было до получаса, то сейчас мать спокойно может приехать и ребенок, если мать находится с ним около 4 часов, ребенок 4 часа с ней общается и гуляет", – говорит соцработница.

Подвербная с дочерью. Фото: Общественное Чернигов

Наталья Дубина отмечает, что Подвербная тоже пытается улучшить отношения с дочерью и делает для этого все возможное.

"Мама постоянно навещает ребенка: привозит их фрукты, овощи, вкусности, некоторые вещи. Если Аня о чем-то попросит маму – мама всегда ребенку привозит... Она постоянно с ней общаются. Она находится вместе с матерью столько времени, сколько она сама пожелает", — говорит она.

В то же время воспитательница признает, что в соцзаведении есть определенный график и установлены лимиты на пользование телефоном.

"Немножко лимита у нас есть, поскольку до первой половины дня наши воспитатели занимаются с ними, проводят определенные занятия, какие-то подвижные игры… Уже после обеда – это больше их свободное время, но все равно они находятся под контролем взрослых… и они уже имеют доступ к своим мобильным телефонам… У нас есть свой режим дня… ребенок просто занят – ему никто не запрещает общаться, звонить по телефону", — говорит она.

По заявлению соцслужб суд отложил рассмотрение дела в отношении Подвербной и ее дочери.

Напомним, 24 апреля на странице в Instagram дочери Подвербной Анны-Марии было опубликовано сообщение, в котором девочка обвинила свою маму в жестокости. После этого дочь у женщины изъяли.

В июне состоялся суд о совершении насилия старейшей мамой Украины против ее дочери, однако дело закрыли из-за отсутствия доказательств.

Отметим, что Валентина Пидвербная известна тем, что родила ее в возрасте 65 лет и была в то время, в 2011 году, самой старшей, у кого в Украине приняли роды.

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