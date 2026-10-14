Дело "Северных потоков": в Германии начинается суд над офицером ВСУ Сергеем Кузнецовым

«Северный поток» / © Associated Press

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В Ганзейском высшем земельном суде Гамбурга 14 октября начинается первый судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». На скамье подсудимых — украинец, действующий офицер ВСУ Сергей Кузнецов. Федеральная прокуратура Германии считает его руководителем группы, установившей взрывчатку на газопроводах, и обвиняет в военном преступлении.

Если вина Сергея будет доказана, Россия может предъявить Украине требования о выплате компенсации в размере сотен миллиардов евро. Защита украинца отрицает его вину и подчеркивает: доказательная база у прокуратуры слаба, а от украинца пытаются добиться признания с помощью психологического давления.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Фибриг.

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Почти год под стражей и недопустимые условия содержания

В тюрьме в Гамбурге уже почти год ожидает судебного разбирательства гражданин Украины, действующий военнослужащий, офицер ВСУ Сергей Кузнецов. Сюда его доставили из Италии. 21 августа 2025 года его задержали в провинции Римини, когда он отдыхал с семьей. После нескольких судебных разбирательств и апелляций украинца 27 ноября экстрадировали в Германию под стражу. С момента задержания Сергея прошло почти четырнадцать месяцев, более десяти из них — в Германии.

Условия содержания Кузнецова в немецкой тюрьме защита называет неприемлемыми. Адвокаты утверждают, что на украинца сознательно оказывают давление, чтобы добиться признания. Обвинения немецкой прокуратуры самые тяжкие — а именно военное преступление, но доказательная база при этом остается слабой.

Кузнецова обвиняют в причастности к нападению на гражданские объекты. По версии обвинения, он руководил группой, взорвавшей «Северные потоки», действуя по поручению украинских государственных структур.

Как произошёл диверсионный акт в Балтийском море

«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — два газопровода, проложенные по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины. Эти проекты продвигали бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель.

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Шредер демонстрирует дружбу с кремлевским диктатором даже на фоне реальных военных преступлений россиян в Украине, а после окончания срока полномочий канцлера сразу устроился работать к россиянам. Ангела Меркель лично открывала первый поток с Дмитрием Медведевым, а впоследствии активно поддерживала и второй. Потоки она называла отнюдь не политическим, а сугубо экономическим проектом.

Газопроводы были взорваны в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм в Балтийском море. Взрывы повредили три из четырёх ниток газопроводов. Расследование вели три страны: Германия, Швеция и Дания. Швеция закрыла дело из-за отсутствия юрисдикции. Затем расследование прекратила Дания, и только Германия продолжила расследование.

По версии немецкой прокуратуры, группа под руководством Кузнецова использовала арендованную яхту «Андромеда». Водолазы якобы погрузились на глубину 70–80 метров и установили на газопроводах взрывчатку с таймерами. На яхте, по сообщениям немецких СМИ, якобы обнаружили следы ДНК.

Ситуация с другими подозреваемыми и политический подтекст в ФРГ

Другого подозреваемого, водолаза Владимира Журавлева, в сентябре 2025 года задержали в Польше. Однако суд в Варшаве отказал в выдаче и распорядился немедленно освободить украинца. Польский судья заявил: если газопроводы были уничтожены в рамках оборонительной войны Украины, то это не преступление, а Германия вообще не имеет юрисдикции преследовать предполагаемых исполнителей.

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Но уже летом этого года Журавлева задержали в Хорватии. Теперь Германия добивается его экстрадиции. Окружной суд в Пуле разрешил выдачу, однако защита обжаловала это решение. Журавлев также попросил политического убежища, объясняя это опасениями несправедливого суда в Германии.

В конце срока пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера Германия закупала уже 55 процентов газа из России и оказалась совершенно не готова, когда Россия перекрыла немцам газовый кран. Нынешнее правительство возобновлять «Северные потоки» не собирается.

На этом набирает популярность ультраправая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», обещая возвращение к дешевому российскому газу и автоматическое благосостояние. Члены партии ездят в Россию и обсуждают возобновление работы газопровода и российских поставок с руководством «Газпрома». При этом рейтинг «Альтернативы» выше, чем у блока канцлера Фридриха Мерца: согласно октябрьскому опросу, 27 процентов по сравнению с 20 процентами у ХДС/ХСС.

До конца года суд в Гамбурге назначил уже шестнадцать заседаний. Продолжение слушаний запланировано на январь и февраль следующего года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 13 октября | ТАЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Трампа и РФ! СУД по делу «Потоки»! САБОТАЖ в Раде

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