Дело Шеремета: возле МВД прошел митинг по случаю годовщины убийства журналиста

Участники мероприятия требовали найти реальных убийц журналиста, поскольку считают, что трое нынешних обвиняемых не виноваты в этом преступлении.

Ровно 5 лет исполняется сегодня со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Террористический акта в центре украинской столицы произошел в 7:45 утра, когда на перекрестке улиц Хмельницкого и Франко остановился автомобиль, и через секунду — взорвался.

С горящего авто очевидцы вытащили еще живого человека, но спасти его медикам не удалось. Погибшим оказался журналист Павел Шеремет. Следствие по этому делу продолжается все 5 лет, является достаточно резонансным, но до сих пор не найдены виновники.

Об этом говорится 20 июля в сюжете ТСН.19:30.

Никаких речей, только объятия. Почтить память погибшего друзья, родные и коллеги приходят сюда каждый год.

"Для нас это большая потеря: и для коллективу, и для тех, кто его знал лично. Я сегодня принесла цветы подсолнухи, потому что Павел у меня ассоциируется с этим цветком. Он был невероятно солнечной человеком", — отметила Севгиль Мусаева, главный редактор издания "Украинская правда".

Павла Шеремет, как обычно, ехал на работу. Но уже через несколько десятков метров от дома, где он жил, его автомобиль взрывается.

Новости Украины: в Киеве почтили память Павла Шеремета

Полиция устанавливает, что взрывчатку изготовили из противопехотной мины, активировали ее дистанционно. За несколько дней обнародуют видео с камер наблюдения. На нем женщина в сопровождении мужчины закладывает взрывное устройство извне под сиденье авто. Найти виновных в убийстве чиновники считают делом чести.

Однако только в 2019-м правоохранители рапортуют — исполнителей убийства задержали. О раскрытии преступления вместе слушают президент, генпрокурор и глава МВД. Главная версия убийства — попытка дестабилизации ситуации в стране.

Лицо мужского пола, идет — это якобы гражданин Антоненко. Лицо женского пола, закладывавшее взрывчатку — Юлия Кузьменко.

Последняя — детский хирург и волонтер. Андрей Антоненко — ветеран АТО и музыкант. В общем, называют пятеро подозреваемых — супруги Грищенко, их подозревают в изготовлении взрывчатки. Военная медичка Яна Дугарь, по версии следствия, проводила разведку на месте. Их считают организаторами и исполнителями, имен заказчиков не называют.

Все обвинения задержанные отрицают. К делу приковано внимание общественности: акции протеста под судом и у Министерства внутренних дел.

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Год назад из-под стражи освобождают Яну Дугарь. Впоследствии, под домашний арест отпускают Юлию Кузьменко. И только три месяца назад из-под стражи освобождают Антоненко. Сейчас от с электронным браслетом находится дома под круглосуточным арестом. Подозреваемый Антоненко сейчас надеется, замена министра внутренних дел для него — шанс снять браслет.

В январе этого года бывший офицер белорусского спецподразделения обнародует аудиозапись 2012 года: разговор якобы руководства госбезопасности Беларуси. На ней за 4 года до взрыва обсуждают убийство Шеремета.

Павла называли личным врагом президента Лукашенко. А в 2010 году его лишили гражданства Беларуси. Впоследствии он перебрался в Москву, а последние пять лет жил и работал в Киеве. Сейчас коллеги и друзья погибшего надеются, что в ближайшее время все-таки услышат, кто убил Павла.

И сейчас под стенами Министерства внутренних дел проходит митинг памяти Павла Шеремета. Участники мероприятия требуют найти реальных убийц журналиста, поскольку считают, что трое нынешних обвиняемых не виноваты в этом преступлении. Ранее такие требования неоднократно озвучивали для экс-министра Арсена Авакова, сейчас же их адресуют уже его преемнику Денису Монастырскому.

Новости Украины: под стенами МВД проходит митинг памяти Шеремета

Как сообщалось, во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что общается с фигуранткой дела Шеремета Яной Дугарь.

Напомним

Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

12 декабря 2019 года Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета . Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.

. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным. В то же время общественные активисты сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.

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