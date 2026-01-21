Дело Тимошенко: суд решил судьбу имущества и средств

Народный депутат Юлия Тимошенко / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Высший антикоррупционный суд решил не арестовывать средства на счете лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, зато арестовал имущество ее мужа и имущество, изъятое во время обысков.

Об этом сообщил корреспондент ТСН из судебного зала 21 января.

Следственный судья удовлетворил частично ходатайство прокурора об аресте имущества и наложил ограничения на 40 тыс. долл., 6 300 долл., шесть мобильных телефонов, а также автомобили мужа Тимошенко, два гаража в Днепре, системный блок и черновые записи.

В то же время судья отказал в наложении ареста на средства, которые есть на личном счете народной избранницы.

Адвокат народного депутата Готин заявил, что защита Тимошенко не согласна с решением ВАКС, поэтому будет обжаловать его.

Заявления Тимошенко на суде

Сама же лидер «Батькивщины» во время судебного заседания попросила не конфисковывать средства, изъятые у нее детективами НАБУ во время обыска, потому что они «остались у нас для жизни».

«У меня оставались вот эти деньги, которые я хранила на работе, которые у меня были, которые я положила в сумку, когда они (детективы НАБУ — ред.) ворвались. Это то, что у нас осталось для жизни. Поэтому я хочу попросить вас не делать этих арестов», — заявляла Тимошенко.

Напомним, на заседании суда 19 января Тимошенко утверждала, что власть блокирует ее счета через финмониторинг, чтобы она не смогла внести 33 млн грн залога до 21 января. Депутат убеждала, что это спланированная акция для изменения меры пресечения на арест и ее политической изоляции. По словам лидера «Батькивщины», несмотря на полное декларирование имущества, банки не принимают платеж из-за длительных проверок.

Детали подозрения: за что судят Юлию Тимошенко?

Правоохранительные органы (НАБУ и САП) 14 января официально вручили Тимошенко подозрение. Ей инкриминируют предложение неправомерной выгоды народным избранникам. По версии следствия, лидер «Батькивщины» пыталась выстроить систему «абонентской платы» для парламентариев. Деньги должны были выплачивать за лояльность во время ключевых голосований в Раде, а саму координацию действий якобы осуществляли через закрытые чаты в мессенджерах.

Уже 16 января ВАКС определил меру пресечения для Тимошенко: 33 млн грн залога. Кроме финансового обязательства, на политика наложили ряд ограничений.