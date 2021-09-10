Дело "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации был еще на этапе подготовки

Дело "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации был еще на этапе подготовки

По заключению комиссии, Спецслужбы России и Беларуси заранее узнали об операции украинских силовиков.

Утечка информации о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" была еще на этапе подготовки и сбора информации. Предварительные выводы расследования обнародовала председатель парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая.

Об этом 10 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По заключению комиссии, Спецслужбы России и Беларуси заранее узнали об операции украинских силовиков по задержанию бойцов военного подразделения "Вагнер". Поэтому операция была обречена на провал. Фамилии виновных парламентарии не называют. Однако соглашаются, сама операция была авантюрной и не тщательно подготовленной.

Как известно, в прошлом году у Минске задержали 33 российских бойцов подразделения "Вагнера". Большинство из них причастны к военным преступлениям на территории Украины. Вместо того, чтобы экстрадировать "вагнеровцев" в Украину, как просила украинская сторона, Беларусь наоборот — вернула наемников в Россию. По данным журналиста Юрия Бутусова — украинские спецслужбы более года готовили операцию по задержанию "вагнеровцев". Для этого их выманили в Беларусь. Однако, по словам журналиста, в Офисе президента произошла утечка информации и операция провалилась. У Зеленского заявили, что раскрутка вагнергейта выгодна российским спецслужбам.

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