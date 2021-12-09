Дело Виталия Маркива: Верховный кассационный суд в Риме вынесет свое окончательное решение

Адвокат украинца надеется на положительное решение дела.

Сегодня в Италии могут поставить точку по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива – решение должен вынести Верховный кассационный суд в Риме.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 декабря.

Отмечается, что новых свидетелей заслушивать не будут. Адвокат Маркива Раффаэле Делла Валле в комментарии ТСН сказал, что надеется на положительное решение дела.

Напомним, летом 2019 года суд присяжных города Павия признал виновным Маркива в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и приговорил украинского нацгвардейца к 24 годам лишения свободы. В прошлом году апелляционный суд Милана снял с него все обвинения из-за нехватки доказательств вины и он вернулся в Украину.

Однако, оправдав Маркива, миланский суд подтвердил версию суда первой инстанции, что именно умышленный обстрел с украинской стороны стал причиной смерти итальянского журналиста. Поэтому сторона обвинения продолжает возлагать вину за его гибель на Украину и ее военных и стремится к новому суду.