Дело Зайцевой: виновницу смертельного ДТП в Харькове могут освободить досрочно за образцовое поведение

Дело Зайцевой: виновницу смертельного ДТП в Харькове могут освободить досрочно за образцовое поведение

В результате аварии, совершенной студенткой за рулем элитного внедорожника Lexus, погибли шесть человек и еще пятеро получили повреждения.

Виновница резонансного ДТП, которое произошло в Харькове 18 октября 2017 года, студентка Елена Зайцева может подать ходатайство об условно-досрочном увольнении, отбыв половину назначенного срока.

Такое предположение высказала потерпевшая по делу о смертельном ДТП Оксана Евтеева в прямом эфире на 1+1 в ток-шоу "Право на власть".

За совершение смертельной аварии оба ее участника — Елена Зайцева и Геннадий Дронов — были приговорены к 10 годам лишения свободы.

Также читайте Зайцева и Дронов останутся за решеткой: Верховный суд не удовлетворил жалобы на приговоры

Потерпевшая, которая в ужасной аварии потеряла мужа и сестру, предполагает, что виновники ДТП после того, как отсидят по пять лет (половину назначенного срока — ТСН ), обратятся с ходатайством об условно-досрочном увольнении.

“В этом году они даже дали интервью. Рассказывали, как она сидит, что она очень образцово ведет себя, "лучшая заключенная". Я утрирую, конечно, однако... Конечно, я с ужасом жду, что может быть”, — отметила Оксана Евтеева.

"Право на владу": боится ли пострадавшая в ДТП с участием Зайцевой выхода виновницы из колонии

Напомним, в Покровском исправительном центре №79, где виновница смертельной аварии в Харькове Елена Зайцева отбывает наказание, рассказывают, что она ведет себя примерно. Такое поведение девушки может свидетельствовать, что она хочет выйти на свободу досрочно.

Читайте также:

Изуродованные тела, ужас, крики и слезы. Что известно о масштабном смертельном ДТП в Харькове

По 10 лет лишения свободы: суд объявил приговор Зайцевой и Дронову

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку