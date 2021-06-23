"Дельта": "накроет" ли Украину новый и значительно более опасный штамм коронавируса

Украина уже обратилась к ВОЗ, ведь у нас мало тестов, которые могут быстро выявить этот штамм.

В Украине зафиксировали первые случаи агрессивного и более заразного варианта коронавируса "Дельта". Как сообщил секретарь Совета СНБО Алексей Данилов, больные — 66-летняя мать и 16-летний ребенок, вернувшиеся из России.

Об этом говорится 23 июня в сюжете ТСН.19:30.

С государства-агрессора вирус завезли и на территорию соседней Словакии. В России уже третью неделю рекордные показатели количества больных и смертности — из-за той же "Дельты". Этот же штамм обнаружили в Беларуси, а Польша через него вводит карантин для путешественников из Британии, где также фиксируют "Дельта"-штам. Во Франции его имеет практически каждый десятый больной COVID-19. В Португалии показатель значительно выше, он должен около 60 процентов новых больных.

Штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии в прошлом году. Именно его называют причиной рекордного темпа распространения болезни и показателей смертности. Впрочем, хотя его считают заразнее, компании-производители вакцин уверяют, что их препараты против него тоже эффективны. В самой же Индии и еще в десятке стран появился еще и вариант "Дельта-плюс", который власти называют еще опаснее.

"Дельта" — уже в Украине. Один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса, который появился в Индии, зафиксировали в Украине. Это в эксклюзивном интервью ТСН сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Аппарат Совбеза сегодня собрался на экстренное заседание из-за угрозы распространения "Дельты".

В Александровской больнице находится два человека, в которых подтвердили индийский штамм коронавируса "Дельта". Это мать и сын. Парню 16 лет, женщине 66-ть. Недавно они вернулись из Российской Федерации.

Коронавирус в Украине: зафиксировали первый случай более агрессивной и заразного штамма

Когда они заболели, врачи заподозрили, что мать и сын могут быть инфицированы индийским штаммом. Поэтому медики немедленно провели тестирование.

Этот штамм более чем в полтора раза заразнее других. Заболев ним, увеличивается риск попасть в реанимацию. Он поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт и почки, также у больных тяжелая интоксикация организма.

Чтобы не допустить распространения "Дельты" в Украине, в аппарате Совета нацбезопасности и обороны собрали экстренное заседание. Алексей Данилов говорит — Украина уже обратилась к Всемирной организации здравоохранения, ведь у нас мало тестов, которые могут быстро выявить индийский штамм.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных. У нас нет именно тех тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", — отметил он.

По оценкам медиков, штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", который впервые обнаружили в Великобритании. "Дельта" вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

Напомним, что из-за штамма коронавируса "Дельта" Украина запретила въезд без COVID-теста прибывшим из четырех стран.

О наиболее агрессивном штамме коронавируса читайте в нашем материале.

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