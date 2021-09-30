"Дельта" похожа на ротавирус: врач Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома и кто попадает в больницу

"Дельта" похожа на ротавирус: врач Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома и кто попадает в больницу

По словам Светланы Гук, больные новым штаммом коронавируса — очень разные, четкой закономерности нет.

Люди во всем мире обеспокоены штаммом коронавируса "Дельта". По мнению ВОЗ, самая большая проблема, которую представляет "Дельта"-вариант COVID-19 — это его высокая заразность. Всюду, где обнаруживают этот тип коронавируса, он быстро передается от человека к человеку.

По данным UNICEF, "Дельта" примерно вдвое заразнее предыдущих вариантов. Однако уже привычные меры — избежание скопления людей, соблюдение дистанции и ношение масок — работают и против него.

ТСН.ua собрал самые распространенные вопросы о штамме "Дельта". На них в блиц-интервью ответила врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук.

Какие люди сейчас попадают в стационар, с какими хроническими болезнями, что их объединяет?

Пациенты, как и раньше, очень разные. Встречаются тяжелые пациенты среднего возраста, условно здоровые, бывают и старики, с букетом хронических болезней, с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми проблемами и другими. Четкой закономерности нет.

Как протекает "Дельта": какие основные симптомы заболевания, особенности?

"Дельта" часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирсную инфекцию — незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений в прошлом почти не было. Но и обычное першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями "Дельта"-штамма.

Сколько лечится коронавирус дома и в стационаре?

Если мы говорим о легком протекании вирусной инфекции, то есть пациент находится дома, нет необходимости в госпитализации — чаще всего в течение двух недель он выздоравливает. Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре — здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10-14 дней до месяца и более.

На какой день болезни люди попадают в стационар?

Мы часто видим существенное ухудшение состояния, что требует госпитализации, на 5-7 день, а у пациентов со сниженной реактивностью — возможно позже, после 10 дня болезни.

Как лечить коронавирус дома, какие ошибки не нужно допускать?

Как и раньше, в случае циркуляции предыдущих штаммов, рекомендуется дома использовать жаропонижающие при необходимости, когда температура тела превышает 38°C, витамины С, Д и цинк все еще не теряют своих амбулаторных позиций. Важно достаточно пить: тем больше, чем выше температура, не менее 30-40 мл воды на кг веса в сутки. К грубым, иногда, к сожалению, фатальным ошибкам можно отнести самостоятельное использование гормонов, антикоагулянтов, антибиотиков. Препараты этих групп должен назначать только врач, потому что важно не только делать это вовремя, не раньше, не позднее необходимого, но и дозы могут быть очень разными для разных пациентов. Еще одна ошибка — позднее обращение за помощью, когда сатурация уже достигает критически низких показателей. Поэтому, если в течение болезни происходит снижение сатурации крови, ниже 92-94%, — время обращаться за помощью, не оставаться один на один с ситуацией.

Встречался ли вам повторный COVID? Есть пациенты, которые во второй раз попали в больницу?

Случаи повторного заражения встречаются, но очень редко, а госпитализация с повторным COVID-19 в моем опыте — только одна.

Есть ли среди ваших пациентов вакцинированные, если да, как у них протекает коронавирус?

Есть. Но полностью вакцинированных пациентов с диагностированным COVID-19 — немного. Тяжелых из них — еще меньше. Возраст пациентов разный, нет никакой закономерности.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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