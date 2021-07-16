"Дельта"-штам в Украине: инфеционист рассказала, как будут лечить от "мутанта" и накроет ли нас новая волна коронавируса

Когда в Украине может подняться новая вспышка COVID-19 и будет ли она сильнее предыдущих. Читайте в блиц-интервью с инфекционистом Ольгой Кобевко.

Найболее заразниший штамм коронавируса "Дельта" уверенно разгуливает миром. Этот штамм циркулирует уже в 111 странах, его обнаружили и у нас на Закарпатье. Наличие этого штамма в двух закарпатцев подтвердили в Европейской лаборатории. Поэтому можно считать, что "Дельта" уже добралась и до украинцев. Но приведет ли это к новой волне коронавируса в Украине? Когда может произойти вспышка COVID-19 среди нашего населения и как будут лечить от "мутанта" в отечественных больницах.

Об этом читайте в блиц-интервью ТСН.ua с врачом-инфекционистом Черновицкой областной больницы Ольгой Кобевко.

Ольга Петровна, может ли очередная волна коронавируса обойти Украину?

Конечно, мы сейчас немного расслабились, потому что мало пациентов, мало инфицированных. Но мы должны понимать, что нужно быть готовыми. Так же, как мы встречали пандемию с первых дней, — мы имели большую фору, потому что мы позже вступили в пандемию, чем другие страны, но оказались совершенно не готовы. Мы не имели ни кислорода, ни средств защиты, ни резерва медиков, уничтожены лаборатории и все остальное. Поэтому сейчас это время нужно было использовать только для того, чтобы подготовиться к любым другим возможным волнам.

Сейчас во многих странах мира, в том числе и в России, которая территориально близка к нам, штамм "Дельта" привел к новым вспышкам инфицирования. Может ли докатится до нас эта волна заболевания?

Есть большая проблема, что у нас в Украине нет диагностики. У нас просто нет возможности диагностировать "Дельту" или любой другой штамм. Просто для этого мы не имеем определенного оснащения. Поэтому говорить, что это "Дельта", или нет, мы не можем. Но скажу, что да, как видим, что у нас фиксируют некоторые образцы, как "Дельту", то есть эпиданамнез, который связан с Россией, или с другими поездками. Но по самой клинике, по самому лечению для нас ничего не меняется. Мы только ждем каких-то исследований зарубежных ученых, чтобы понять, нужно ли будет что-то менять именно в лечении. Потому что, как в оказании помощи, так и в лечении для нас абсолютно ничего не меняется.

Сейчас от медиков можно услышать разные прогнозы относительно того, когда произойдет новая вспышка коронавируса в Украине. Как вы считаете, когда волна COVID-19 может накроет нас?

Совершенно невозможно говорить об этих вещах, потому что на основе чего мы будем делать выводы, что это (вызвано. — Ред) именно "Дельтой", или не "Дельтой". Действительно, волна увеличения количества инфицированных может появиться, так как у нас было на Буковине, так же и в этом году может быть где угодно. Потому что другая часть Украины не имела такого количества инфицированных, как мы имели в августе (2020 года. — Ред), потому что это было связано с тем, что у нас после 12 июля начинается большой сезон свадеб, торжеств и просто были очень массовые мероприятия. И то самое, вероятно, может быть на Буковине и сейчас. Поэтому все зависит от особенности региона и нужно быть просто готовым к этому.

Врач Ольга Кобевко делает короткий перерыв в работе у областной больницы в Черновцах, Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Если волна коронавируса таки поднимется в Украине, то какой она будет? Сильнее, или все же слабее предыдущих?

Мы также не знаем. Если говорить о штамме "Дельта", то ученые мира заявляют о том, что болеет много молодежи и очень сложно переносят люди постарше, а мы сейчас не можем ни о чем говорить, потому что у нас очень низкий процент вакцинированных людей. И единственная надежда и возможность, которая у нас была — это вакцинация. Если она может даже не уберечь от инфицирования, то может предупредить тяжелое течение. И были такие надежды, что мы будем иметь к лету большое количество вакцинированных людей, что позволит нам думать о том, что мы не будем иметь так много осложнений и такой высокий уровень летальниости, как во время других волн. Поэтому не могу ничего сказать, будем надеяться, что у нас будут увеличиваться темпы вакцинации.

Врач-инфекционистка вакцинировался от коронавируса, фото/Ольга Кобевко

Какая ситуация сейчас в вашей больнице, сколько пациентов находятся на стационарном лечении с COVID-19 и какое у них течение заболевания?

Пациентов не много, если в одном отделении, то в среднем колеблется 15-20 больных. А по тяжести течения также меньше тяжелобольных. Сейчас у нас действительно такое плато. Спокойно пока. Но я таких вещей очень боюсь — затишья. По моему опыту, это может обернуться очень страшными вещами. Просто будем надеяться, что руководство медицины и руководство регионов услышат медиков и поймут, что нужно в таких моментах затишья готовиться. Всегда надо чистить оружие.

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