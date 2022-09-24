Демарш или марионетка Путина: что будет после отказа Кадырова объявлять мобилизацию в Чечне

Заявление лидера Чечни Рамзана Кадырова о том, что в республике не будет проводиться "частичная" мобилизация, очень странное. Ведь глава республики фактически является марионеткой президента России Владимира Путина.

Однако заявление о нехватке ресурса для мобилизации в Чечне не является демаршем Кадырова.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Это очень странное заявление, потому что Кадыров – это фактически марионетка Путина. Что Путин сказал – это сделал Кадыров", – заметил эксперт.

"Мы должны понимать, насколько это никчемная марионетка. Именно Путин является убийцей его отца Ахмата Кадырова. Именно по согласованию Путина ФСБ ликвидировала Ахмата Кадырова из-за своих агентов влияния именно в Чечне. Это было согласовано и Рамзан Кадыров это очень хорошо понимает. Для настоящего чеченца, если убивают кого-то из твоих родственников, особенно, если это отец или мать, или брат, или сестра, – это вообще месть должна быть, пока ты сам не погибнешь. То есть мы понимаем, какой это морально и психологически в представлении именно менталитета чеченцев Рамзан Кадыров – насколько это морально низкий человек", – рассказал Коваленко.

Он также пояснил, что заявление лидера Чечни об отсутствии мобресурса является констатацией факта и не более того.

"Когда он заявляет о том, что не хватает ресурса, они не будут участвовать в мобилизации, это не столько какой-то его демарш. Пожалуй, это все же констатация факта. Именно Чечня была с самого начала вторжения на территорию Украины постоянным поставщиком этих подразделений ТикТок-блоггеров. То есть, Чечня действительно была поставщиком этого ресурса, а сейчас уже не может его выполнить, потому что это совсем другие потребности. Это уже потребности, которые можем сравнить с тем количеством личного состава, который участвовал за семь месяцев войны в Украине – это более 300 тысяч как армии РФ, так и Росгвардии, ФСБ и других силовых структур. То есть компенсировать такое огромное количество личного состава невозможно", – сообщил военно-политический обозреватель.

"Как отреагирует Москва? Они это обдумают, а затем Рамзан Кадыров предоставит все, что нужно будет Москве. Вот и все", – прогнозирует Коваленко.

Напомним, накануне Кадыров заявил, что в Чечне мобилизационные мероприятия не будут проводиться, поскольку республика "перевыполнила план", отправляя на войну добровольцев.

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