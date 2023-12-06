Демарш республиканцев и отмененное выступление Зеленского: почему в США не договорились о помощи Украине

Республиканцы и демократы в Конгрессе Соединенных Штатов не нашли понимания о продолжении помощи Украине. По данным источников, часть республиканцев оставила закрытый брифинг после того, как не получила ответа на свои вопросы по укреплению американской границы, потому что слушать только об Украине не хотели. Президент Владимир Зеленский, который должен выступить онлайн на заседании, отменил обращение.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Республиканцы покинули секретный брифинг по Украине

"Закрытый брифинг для сенаторов, на котором представители американских властей должны были убедить республиканцев проголосовать за продление помощи Украине, получил прямо противоположный результат. Как пишет в сети X журналист Эндрю Десидерио – часть республиканцев демонстративно покинула заседание", – говорит Ольга Кошеленко.

Сообщение в Х

К этому заседанию по видеосвязи должен был присоединиться и президент Зеленский. Свое выступление он отменил. Не менее пессимистично завершился и брифинг для нижней палаты Конгресса.

"Мы должны добиться реального изменения политики на границе. Это необходимое условие, чтобы двигаться вперед в любом другом вопросе. У нас был сегодня брифинг от советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и я сказал ему очень откровенно, что есть вопросы, на которые нужно дать ответ, в частности — какова цель, какова конечная цель в Украине, как мы будем иметь надлежащий надзор за драгоценными средствами американских налогоплательщиков.Когда мы возвращаемся домой, нам задают очень важные вопросы — как мы можем заниматься охраной границ других государств, если не способны защитить собственные ?", — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Что такое "политика укрепления границы"

То, что республиканцы называют укреплением своей границы, по сути, является усилением антимиграционной политики. Они хотят, чтобы количество людей, получающих убежище в США по гуманитарным причинам, уменьшилось. Переговоры с демократами продолжались несколько месяцев и зашли в тупик. А продолжение финансирования для Украины, по сути, стало заложником этой ситуации.

"Это не двухпартийная неудача — это провал республиканцев и республиканского руководства. Единственная причина, почему они настаивают на границе в том, что значительная часть их крайне правых хотят границу. Но значительная часть их в любом случае не собирается голосовать за Украину. И руководство республиканцев согласилось на это", – говорит лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Реакция украинской власти

Находящийся с визитом в Вашингтоне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил — без продолжения финансирования Украина рискует проиграть войну.

"Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена, я не хочу говорить не будет предоставлена, имеем большой риск остаться на тех же позициях, где мы сейчас. И это увеличивает риски того, что мы не сможем продолжать освобождать наши территории и проигрываем эту войну. Если говорим о прямой бюджетной помощи — важно понимать, страна живет, люди возвращаются в Украину. И без прямой бюджетной помощи будет трудно продолжать это, а людям — просто выживать", — сказал Ермак.

В Белом доме заявили – средства на прямую бюджетную помощь Украине уже исчерпаны. На военные нужды – осталось на несколько недель.

Первое процедурное голосование в Сенате должно состояться уже сегодня, республиканцы пообещали его. поддерживать. На поиски компромисса у законодателей остается две недели. Дальше – они пойдут на рождественские каникулы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Зеленский отменил обращение в Конгрессе США! Республиканцы и демократы не нашли понимания

Напомним, США будут ответственны за поражение Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет военной помощи.

Отметим, что 5 декабря в Сенате опубликовали обновленный пакет национальной безопасности на 111 миллиардов долларов, выделенных для оказания поддержки Украине и Израилю. Однако новый пакет помощи может провалиться. Демократы изъяли из законопроекта вопрос "стены" с Мексикой, что сделало его неприемлемым для республиканцев.

Читайте также: