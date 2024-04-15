Демобилизации не будет? Почему норму убрали из закона и чего теперь ждать военным

В Минобороны объяснили, что такое решение было принято во избежание негативного влияния на обороноспособность страны.

Известие об исключении процесса демобилизации из мобилизационного законопроекта не на шутку взволновало украинское общество. Буквально накануне голосования главного мобилизационного документа во втором чтении профильный комитет убрал ключевой пункт – демобилизацию. Что же произошло на самом деле, возможна ли ротация или демобилизация вообще, когда за нее возьмутся нардепы и что об этом думают военные – об этом говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

Решение Сырского

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Все началось с одного письма. По словам народных депутатов, причиной для исключения вопросов демобилизации и ротации стало письмо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к министру обороны Рустему Умерову. А также обращение министра в Кабмин. В этих документах говорится, что вопрос увольнения с военной службы и ротации военных следует вынести в отдельный законопроект. Сырский объясняет это тем, что отдельные положения "нуждаются в более детальном анализе и дополнительном изучении".

Были против, но проголосовали

Нардепы сначала возмутились просьбой, однако такую правку все равно приняли. Были и те, кто не голосовал. Об этом сообщил в социальных сетях нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Объяснение Минобороны

В Минобороны сразу начали объяснять, почему же убрали демобилизацию из законопроекта. Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что все решения принимаются во избежание негативного влияния на обороноспособность страны.

"Норма о демобилизации сначала присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев... Но были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, понимает угрозы и риски, стоящие перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Конечно, популистских мнений очень и очень много. Пока что ослабить Силы обороны нельзя. Очевидно, есть поручение от парламентского комитета разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации", – сказал он.

По словам спикера Минобороны, в новом документе нужно учесть много факторов, чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны. Он подчеркнул, что никто не отказывается от демобилизации вообще.

Готовить новый законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также с представителями Генштаба. Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент, сказал Лазуткин. По его словам, ранее была информация, что законопроект о демобилизации будет готов через 8 месяцев, но сроки могут измениться.

"Понятно, что эта тема и важна, и чувствительна для общества. Понятно, что сейчас людям, находящимся на линии боевого столкновения, нужно давать передышку, в то же время заменить людей, имеющих боевой опыт, нужно, учитывая много разных моментов, в том числе их нужно заменить подготовленными бойцами", – говорит Лазуткин.

Все ради западных партнеров?

Но это не все объяснения нардепов и Минобороны. Оказывается, ВР вычеркнула "дембель" из принятого законопроекта о мобилизации, опасаясь, что это вызовет сокращение помощи Запада. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Давайте будем откровенны, об этом мало говорят, но я это почувствовала в общении с нашими партнерами на Западе. Они также очень внимательно следили за этими баталиями, за этой атакой популизма некоторых политических сил. И они честно спрашивали: "А вы собираетесь воевать? Потому что мы же помогаем?" Да, эта помощь недостаточна, мы ждем голосования по этому пакету от США. Надеемся, что на следующей неделе будут определенные хорошие новости. Но какой бы это был сигнал? Сигнал, что мы фактически говорим, что значительная часть войск идет домой. Что это значит? Мы якобы собираемся сдаваться?", – рассуждает Кравчук.

Демобилизация пока невозможна?

Следовательно, положения о демобилизации были исключены из будущего закона о мобилизации. Теперь для решения этого вопроса правительство должно создать отдельный проект закона. Ведь в период войны демобилизации в стране быть не может, поэтому речь может быть только о дополнительных условиях для увольнения.

Об этом рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию Оbozrevatel. По словам Вениславского, Кабмин должен разработать закон, который будет регулировать вопрос увольнения с военной службы воюющих военнослужащих.

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"Я бы здесь не применял термин "демобилизация". Он в условиях войны вообще не применяется, поскольку демобилизация — это перевод всего на мирный лад, а до конца войны мы можем говорить только о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих, которые в течение определенного срока выполняли боевые задачи", – сказал Вениславский.

Об этом говорит и нардеп от фракции "Батькивщина", член комитета ВР по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки Вадим Ивченко в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

Когда возможна ротация?

Также Ивченко очерчивает вероятные сроки разработки условного демобилизационного документа – реально они могут порадовать украинское общество, и подчеркивает, что речь идет именно о ротации, а не о демобилизации.

Мнение военных

Теперь депутаты должны разработать отдельный законопроект об увольнении военнослужащих из армии и ротационных процессах. По словам заместителя командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгения Карася, понять уставших военных можно, но все же есть нюансы, которые следует учитывать. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Алине Туришин.

Евгений Карась говорит, что объективно сейчас нет возможности, чтобы заменить всех бойцов на фронте. Однако добавил, что военные возмущены и имеют на это право, потому что два года полномасштабной войны забирают как здоровье, так и силы.

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ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ: почему убрали из законопроекта и чего теперь ждать военным