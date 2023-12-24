"Демобилизация нужна, но не такая!": военный рассказал, как нужно менять бойцов на фронте

Демобилизация украинским военным нужна, но не такая, как сейчас думают большинство людей.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш".

“Что стоит бригада, 80% мобилизованных в этой бригаде, например, они год отслужили. Мы их снимаем и заводим совершенно новых людей. К сожалению, так не будет, это невозможно сделать. Мы должны заменить людей, но таким образом, чтобы мы не уменьшали боевую эффективность подразделения. То есть не наполнить их просто молодым не обученным, который на своих же ошибках, своей кровью учиться. Так быть не должно”, — говорит военный.

По его мнению, необходимо забирать из боевых подразделений людей с опытом, которые годы служат, снимать их с "нуля", чтобы они не сидели на позициях, в окопах и отправлять их в учебные центры.

“Для того чтобы они проводили обучение личного состава, вот этого пришедшего, молодого. Передав свои знания и навыки молодому составу, они будут повышать их уровень. После этого можно отправлять их в подразделение и менять обычных пехотинцев, бойцов и т.д. Так мы не будем иметь проблему не обученных бойцов, которые будут терять позиции", — рассказал "Мактавиш".

По его словам, только после этого мы сможем качественно заменить личный состав, который месяцами сидит на позициях, физически и морально устает.

“Но всех на всех — этого не будет. Мы тогда вернемся на начальный этап войны и начнем все сначала", — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБр "МАКТАВИШ": Пока мы проигрываем и это надо признавать! Каждый день – решающий!

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