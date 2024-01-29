Демобилизация, "охота" ТЦК и угроза Третьей мировой: главное из интервью Зеленского ARD

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому телеканалу ARD. Глава государства говорил об угрозе Третьей мировой войны, военной помощи от США и проблемах с мобилизацией в Украине.

ТСН.ua собрал главные тезисы из интервью президента Зеленского.

"Серьезная угроза" для Европы

Владимир Зеленский не верит, что США прекратят военную и финансовую поддержку Украины, однако если это и произойдет — это "будет серьезная угроза" для Европы.

"Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США относительно того, что Европа останется в одиночестве среди стран НАТО, кто будет противостоять России. Это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется 100%". Это будет сигнал, что и НАТО не будет столь крепким. Если США откалываются, еще кто-то будет иметь другое мнение относительно НАТО. Почему? Потому что имеют экономические связи с РФ. Я думаю, что тоже тогда посыпается санкционная политика", — считает лидер Украины.

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Окончание войны и Третья мировая

Владимир Зеленский верит, что Россию можно остановить в войне против Украины и не допустить Третью мировую войну.

Зеленский ответил на вопрос, дает ли ему надежду, что война закончится в этом году.

"Нужно верить в себя, верить народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается", – сказал президент.

По его мнению, "мы находимся в очень сложном моменте".

Миллионная армия Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет миллионную армию – речь идет о 880 тысячах солдат.

Он также добавил, что на сегодняшний день в Украине остаются и работают около 30 миллионов человек.

Однако, по словам президента, на сегодня точно не известно, сколько уехало людей с самого начала полномасштабной войны. По его словам, эта цифра колеблется в диапазоне 6,5 – 7,5 миллионов украинцев.

Демобилизация военных

Президент Владимир Зеленский отметил, что в момент мобилизации военнослужащих Вооруженных сил Украины важен и момент демобилизации. Есть ведь военные, которые уже 700 дней находятся на войне.

"Многие отвоевали много дней. Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец. Благодарности мало от общества, я считаю. Надо справедливые ротации. Надо давать широкие отпуска. Деньгами все прикрыть нельзя, хотя заработные платы высокие, но тем не менее, нужна справедливость в этом направлении", — прокомментировал он.

Президент также подчеркнул, что ожидает от военных закон о справедливой мобилизации – он хотел бы, чтобы это был комплексный справедливый законопроект.

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Зеленский осудил "охоту" ТЦК на военнообязанных

Владимир Зеленский назвал неправильными случаи применения силы для мужчин призывного возраста со стороны работников ТЦК и СП.

"Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в ТЦК. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливыми и честными. Это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", — подчеркнул он.

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Президент добавил, что уже попросил военных и депутатов в новом законопроекте о мобилизации сделать так, "чтобы не было шансов ходить по улицам".

"Сегодня есть возможности применения диджитал-формата, мы живем во время цифровизации. Более того, мы наладили этот процесс и во время пандемии, и во время войны. Поэтому нет проблем решить этот вопрос современно", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский высказался о военнообязанных, выехавших за границу

Глава государства Владимир Зеленский считает, что военнообязанные, которые в первые дни войны выехали за границу, должны вернуться и, если не воевать, то платить налоги.

"Разные люди уезжали по разным причинам. В первые дни войны были открыты все границы. Была война, люди спасали своих детей, все это совершенно понимают. Люди уезжали в разные страны мира, кто-то оставался здесь, это был выбор каждого человека. Мы бы хотели, чтобы люди, выехавшие вне закона Украины, мобилизационного возраста, были в Украине. Вопрос не в том, что они все должны быть на фронте — у нас большая армия", — сказал он.

По мнению президента, это "вопрос в справедливости". Выехавшие должны платить налоги в Украине, чтобы поддерживать Вооруженные силы.

"Есть люди, которые уехали и не вернулись на свою работу. Это их право. Но если они граждане Украины, они должны платить налоги, желательно в Украине. Потому что эти деньги мы потом отдаем нашим солдатам, которые нас защищают. Конечно, было бы желательно, если бы такую поддержку получали в Украине. Это было бы верное решение", — считает глава государства.

Соцпомощь для беженцев в Европе должна поступать в бюджет Украины

Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы финансовая помощь от других государств для украинских беженцев поступала в бюджет государства, после чего Украина сама бы распределяла эти деньги между людьми.

"Есть такой момент, например, какой-то человек уехал и находится за границей, и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. Я вам обобщаю это. И потому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже перераспределяла бы эти деньги в зависимости, где находится этот человек", – высказал свою позицию Зеленский.

Он отметил, что на сегодняшний день часть украинских денег осталась в Европе, ведь их вывозили туда люди, которые бежали от войны. Затем Европа начала поддерживать Украину на своей территории, и все деньги, которые шли в поддержку украинцев, оставались за границей в экономике того или иного государства.

"Деньги наши уехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (до этого – ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовом поддержку украинцев, так я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег", – пояснил президент.

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