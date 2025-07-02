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Демограф объяснил, что не так с законом о множественном гражданстве: "Деморализует общество"
Демограф объяснил, что не так с законом о множественном гражданстве.
Демограф Александр Гладун рассказал, почему ему не нравится закон о множественном гражданстве. Он отметил, что нардепам стоило дождаться решения Конституционного суда, а уже тогда принимать подобное решение.
Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
«Как по мне, то система множественного гражданства деморализует общество, размывает национальную идентичность и тормозит восприятие формирования единых ценностей и приоритетов развития. То есть в целом не способствует единству людей», — пояснил он.
Александр Гладун отметил, что нардепам стоило дождаться заключения Конституционного суда, а уже тогда голосовать за него.
«В наших условиях, когда идет война с Россией и имеем нестабильную ситуацию в мире, инструмент множественного гражданства может быть использован для дестабилизации ситуации в стране. Поэтому перед голосованием этого закона надо было дождаться заключения Конституционного суда, а уже потом выстраивать все другие законодательные акты под это заключение. И принимать правки ко всем законам одним пакетом, чтобы не было противоречий», — пояснил демограф.
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