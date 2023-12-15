Демограф рассказал, сколько населения потеряет Украина после окончания войны: "Безумное число"

В Украине за 15 лет численность населения сократилась на 11 миллионов. Это очень много.

Демографические показатели в Украине в значительной степени зависят от того, сколько еще будет продолжаться война.

Об этом сайту ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ.

"Мы делали демографический прогноз и моделировали развитие демографической ситуации до начала 2037 года. Подчеркну, что этот прогноз делался в состоянии значительной информационной неопределенности. Экспертным путем мы определяли уровень рождаемости и смертности, также очень критично и с дискуссиями оценивали количество мигрантов. Когда делали прогноз, то первый вопрос, который нужно было определить — сколько будет длиться война. На этот вопрос никто нет реального ответа, но для прогноза это нужно было сделать", — сказал Александр Гладун.

Он объяснил, что демографические процессы имеют свою специфику. Прогнозный период сейчас делят на три части: продолжительность войны, 2-3 года после ее окончания и 4 года и более после этого. Для разработки прогноза примерно определили, что война закончится в конце 2024 или начале 2025 года.

"Оценку численности населения мы сделали в границах 1991 года. То есть учли ОРДЛО, АР Крым, Севастополь, а также тот момент, что после последней переписи населения (2001 год) у нас происходила трудовая миграция за границу. Люди массово выезжали на заработки и остались там на постоянное проживание. По оценкам экспертов, это примерно 2-3 миллиона человек", — отметил эксперт.

"Мы оценили численность в 42 миллиона, а затем построили прогноз в соответствии с нашими гипотезами, на начало 2037 года, у нас вышло 30,5 миллиона. Так что мы прогнозируем сокращение населения на 11 миллионов", — сказал заместитель директора Института демографии и добавил, что погрешность возможна на 1 миллион больше или меньше, потому что точно неизвестно, когда закончится война.

Важность этого прогноза в том, что он определяет сам тренд – стремительное сокращение населения Украины, потому что более 10 миллионов за 15 лет – "это безумное число, очень большое". Это обостряет демографическую ситуацию в Украине.

Александр Гладун также рассказал сайту ТСН.ua, что демографическая ситуация может значительно ухудшиться в Украине после окончания войны. Среди возможных угроз – сокращение возрастной группы детей до 14 лет, разница в соотношении женщин и мужчин. Ведь чем дольше продолжаются военные действия, тем больше уменьшается вероятность возвращения домой наших соотечественников, выехавших в Европу, спасаясь от войны.

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