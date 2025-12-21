Демографическая бомба: почему война в Украине будет продолжаться дольше "отечественной" и вернется только 30% мигрантов

Демограф Александр Гладун говорит, что за четыре года войны отток населения произошел очень большой.

В феврале 2026 года начнется пятый год полномасштабной войны России в Украине, которая длится почти столько же, как немецко-советская часть Второй мировой войны (22.06.1941-08.05.1945) и известна как Великая отечественная война. Хотя Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1939 по 1945 год.

Эти четыре года войны для Украины стали не только военным, но и демографическим вызовом: стремительное падение рождаемости, массовая миграция и беспрецедентная «старость» воюющих сторон. Сегодня крайне важно ответить на вопрос: как долго Украина будет выдерживать эту нагрузку?

О том, какие процессы демографы называют настоящими потерями, почему решение о выезде молодежи 18-22 лет является стратегически негативным, и стоит ли надеяться на возвращение хотя бы трети наших граждан из-за рубежа, ТСН.ua поговорил с Александром Гладуном, заместителем директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины.

Александр Гладун

Борьба старших наций: чем текущий конфликт отличается от прошедшей войны

— В феврале 2026 года — пятый год войны, которую Россия начала против Украины. Какие, по вашему мнению, самые большие демографические потрясения пережила Украина за эти годы?

— Здесь мне трудно что-то выделить — война стала потрясением для всей страны и для демографии в целом. В 2022 году началось полномасштабное вторжение, а на самом деле война продолжается с 2014 года. Собственно, тогда началось негативное влияние на демографию.

— Уточню: война между Германией и СССР длилась четыре года. Война России в Украине скоро тоже пересечет четырехлетний рубеж. Как это отразится на демографии?

— Эта война, скорее всего, продлится дольше, чем война между СССР и Германией. Дело в том, что с точки зрения демографии все войны оказывают одинаковые проявления и ощутимое влияние на демографию. И неважно, какой была война — долгой или короткой и где именно она происходила. Война несет существенное снижение рождаемости и стремительно поднимает уровень смертности, а также повышается миграционная активность населения. То есть массовый выезд людей. Так происходит всюду, где происходят любые войны.

Что касается германо-советской войны, то она происходила в других исторических и экономических условиях. Да и демографическая ситуация тогда была другой. Сейчас, по сути, воюют две старые нации. Что Украина, что Россия — это старые нации, если брать по среднему возрасту населения. А во времена Второй мировой войны средний возраст был значительно меньше, как у немцев, так и в СССР и других странах, участвовавших в этой войне, — они были моложе в демографическом смысле.

Это очень большое отличие этих войн, и оно на многое влияет и негативно повлияет на демографию в дальнейшем. У нас в преддверии полномасштабного вторжения средний возраст населения был 42–43 года, а у россиян — где-то на год меньше. В мире еще практически не было войн, чтобы воюющие государства имели такой средний возраст населения. В начале германо-советской войны средний возраст населения Украины был значительно меньше и составлял 26—27 лет.

Прогнозы продолжительности войны и критические ресурсы

— Спрошу о демографических прогнозах, которые озвучивались раньше. К сожалению, война не закончилась ни в 2024, ни в 2025 году. Сколько она может еще продолжаться ввиду имеющихся демографических ресурсов обеих сторон?

— Никто сейчас не может сказать, когда война закончится и как именно. При составлении демографических прогнозов нам очень важен год окончания войны. Почему? Потому что во время войны, три-пять лет после ее окончания, а также после этого срока демографическая динамика абсолютно разная, я имею в виду рождаемость, смертность и миграцию. Поэтому год окончания войны очень важен. К сожалению, нам его никто не может назвать, поэтому в своих демографических прогнозах мы сами «решаем», когда закончится война.

Да, в прогнозах, которые мы разрабатывали в 2023 году, год окончания войны был 2025, как оптимистический прогноз. Были и другие годы. Но ситуация действительно такова, что сейчас никто не может назвать год окончания войны. США сильно давят на Украину, хотя они хотят не окончание войны, а только прекращение ведения активных боевых действий. Но случится ли это, сейчас сказать сложно. Путин не изъявляет желания остановки боевых действий. Поэтому вряд ли война в ближайшее время будет остановлена.

Что касается продолжительности войны при имеющихся демографических ресурсах, которые есть у обеих сторон, то здесь есть определенные экспертные оценки: если к ведению боевых действий привлечено более 10% населения, то это уже критически для экономики воюющей страны.

Россия пытается компенсировать потери на поле боя тем, что она привлекает к войне большое количество иностранцев. На фронт россияне привлекали военных наемников из Северной Кореи. Сейчас о них мало что слышно, но именно благодаря этим солдатам россияне ивытесняли наши войска из Курщины. Их тоже видели и на территории Украины.

Кроме того, наша разведка сообщала о погибших и пленных китайцах, воевавших на стороне России. Сейчас в армию россияне привлекают наемников из Африки, Индии и других стран мира, готовых воевать за деньги. Что касается Украины, то у нас тоже есть иностранные батальоны и это нам в како-то степени помогает.

Война может иметь разные фазы и интенсивность, и если Россия больше не сможет завоевывать новые территории из-за гибели своих солдат, тогда можно что-то говорить об остановке боевых действий и, возможно, ситуация может законсервироваться на определенный период.

Но, исходя из риторики и настроений российского руководства, они не планируют окончательно заканчивать войну, а временная остановка боевых действий возможна прежде всего для накопления военной техники, боеприпасов, восстановления человеческих ресурсов. При этом цель России неизменна — они хотят уничтожить Украину как государство. Поэтому здесь есть два варианта — либо наша победа, либо Украина как геополитическая реальность просто перестанет существовать.

Как демографы считают потери: сверхсмертность и дефицит рождений

— Возможно ли подсчитать ущерб для демографии, причиненный Украине Россией за эти годы? Каковы наши демографические потери в этой войне?

— В принципе методология оценки демографических потерь разработана в мире и достаточно устойчива, но специфика ее применения зависит от наличия информационной базы. Для того чтобы оценить демографические потери, нужно иметь надежную демографическую информацию. Потери полностью оцениваются только после окончания войны или какой-то другой социальной катастрофы — голод, инфекция, эпидемия.

Полноценно демографические потери от войны можно оценить после проведения переписи населения в Украине. Кроме того, нам нужно сделать так называемую демографическую реконструкцию от последней переписи 2001 года до того года, когда будет проведена новая перепись. Это необходимо, чтобы уточнить численность населения и получить реальную ситуацию во время полномасштабной войны. И только после этого можно будет говорить о демографических потерях.

Вообще само понятие «демографические потери» отличается от того, что понимают под «потерями» рядовые граждане или военные. Например, когда военные сообщают о потерях противника — это значит погибшие и раненые, так называемые «санитарные потери», а еще проще — выбывшие с фронта люди. Хотя раненые могут вернуться на фронт. Обычные люди полагают, что потери — это все люди, умершие во время войны.

Демографы же оценивают демографические потери по-другому. Мы оцениваем сверхсмертность в результате происшествия. Если человек, например, умер во время войны, то это не значит, что он умер в результате войны. Она может умереть из-за почтенного возраста или болезни, не связанной с войной.

При таком подсчете используем следующие компоненты:

Сверхсмертность или превышение смертности во время войны над обычным уровнем смертности, который бы был, если бы не было войны.

Дефицит рождений . Во время войны рождаемость обычно снижается. В демографическом смысле это оценивается с позиции, насколько уменьшилась рождаемость во время войны от того уровня, который мог бы быть, если бы войны не было.

Миграционные потери. Учитывается сальдо миграции тех людей, которые выехали во время войны и вернулись в страну после ее окончания.

Иными словами, по состоянию на данный момент мы не можем оценить демографические потери. Потому что есть проблемы с информацией. Еще в 2022 году Государственная служба статистики, производящая демографические расчеты, перестала обнародовать свои показатели. Раньше мы работали с этой информацией, а сейчас мы с пониманием относимся к этой ситуации, потому что во время войны информация о смертности населения по полу и возрасту носит стратегический характер, поскольку дает возможность противнику оценить потери от войны. Поэтому для оценки демографических потерь у нас нет даже текущей информации. Это работа будущих периодов.

Уменьшение численности населения

— Раньше была информация, что численность населения сократилась на 10 миллионов

— Скорее всего, речь шла не о демографических потерях, а именно об уменьшении численности населения в Украине. Ведь люди бы у нас умирали, даже если бы не было войны. А когда мы говорим об уменьшении численности населения, это все, кто умер в результате войны и кто умер собственной смертью, без влияния на него войны. Просто человек умер, потому что его время пришло.

Да, у нас наблюдается существенное сокращение численности населения. Но здесь следует учитывать: в каких границах и за какой период это происходит? Мы, например, оценивали численность населения в границах 1991 года до полномасштабного вторжения на январь 2022 года. Тогда численность населения примерно оценили в 42 миллиона. Это вместе с Крымом и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Если брать только по подконтрольной Украине территории, то из этого числа нам нужно вычесть Крым и численность населения ОРДЛО, тогда мы получим число по подконтрольной территории к началу 2022 года.

Но сейчас подконтрольная территория совсем другая. Мы теряем население из-за того, что Россия захватывает новые территории, и на них остаются наши граждане. Конечно, это не потери из-за смертности, но это уменьшение численности населения именно из-за потерь территории. И в зависимости от того, в каком контексте люди об этом говорят, по каким территориям, можно услышать разные числа по поводу потерь.

— А как менялось количество жителей Украины за четыре года? Ведь люди продолжают уезжать из страны, особенно перед зимой и в периоды усиления обстрелов?

— Дело в том, что Государственная служба статистики создала межведомственную группу, в которую входят и представители нашего Института. Перед этой группой как раз поставлена задача — оценить численность населения Украины на начало полномасштабного вторжения по подконтрольной территории, то есть без Крыма и ОРДЛО. А также оценить численность населения на 2026 год. Поэтому надеюсь, что к началу следующего года будут результаты.

Если говорить в общем, то численность населения Украины сокращается. Это естественно во время войны, потому что есть повышенная смертность, рождаемость у нас и так была небольшой, во время войны она еще больше уменьшается и есть огромные миграционные потоки — за четыре года отток населения произошел очень большой.

Что касается заявлений, что сейчас люди выезжают из страны накануне зимы и обстрелов, то я бы не согласился с этим тезисом, потому что если посмотреть на статистику 2022, 2023, 2024 годов, то сальдо миграции (разница между количеством выездов и въездов) во втором полугодии 2022-2023 годов вообще было положительным, то есть людей больше приехало, чем уехало. Во втором полугодии 2024 года сальдо было отрицательным, но значительно меньше, раз в 30, чем отрицательное сальдо миграции в первом полугодии. Обычно во втором полугодии миграционная активность вроде бы растет, но вот сальдо миграции во втором полугодии всегда меньше.

Как будет в этом году, трудно сказать, потому что на эти цифры может повлиять решение о разрешении выезда за границу молодым людям в возрасте 18–22 лет. Именно этот фактор может увеличить отрицательное сальдо миграции, а на сколько именно это окончательно станет понятно уже в начале 2026 года.

Негативное решение: выезд молодежи 18–22 лет

— Кстати, разрешение на выезд за границу категории от 18 до 22 лет объясняют намерениями справедливости. Мол, когда началась война, этим молодым людям было по 14–18 лет. Часть детей самостоятельно вывезли за границу родители, поэтому якобы другим тоже разрешили уехать. Как вы относитесь к такой версии, ведь вряд ли стоит рассчитывать на возвращение домой этой категории?

— Объяснения того, что произошло, разные. Но ни одному публичному объяснению таких действий я не верю, потому что просто это не воспринимаю. Если посмотреть с разных точек зрения на это решение, то лично я всюду вижу только негатив.

Во-первых, если посмотреть с демографической точки зрения, то это автоматически уменьшение численности населения.

Во-вторых, в отношении социальной справедливости. Какая, простите, справедливость? Почему люди в 25 лет и старше должны воевать и не могут уехать из Украины, а те, кому 18–22, могут уехать? По-моему, все поколения украинцев должны нести ответственность за будущее своей страны. А у нас получается так, что у одной демографической группы есть какие-то привилегии, а у другой их нет. Поэтому упоминание, что этим людям было до начала войны столько-то лет, просто неуместно. Ибо тем, кому сейчас 25 лет, когда-то тоже было 14 лет, и они еще тогда могли уехать. Поэтому такое объяснение просто несерьезно.

Конечно, с военной точки зрения этот вопрос должны решать военные, потому что эта категория украинцев — это будущий мобилизационный потенциал. Я не говорю, что этих парней нужно было сразу отправлять на фронт. Но, тем не менее, это был определенный резерв для военных.

С точки зрения рынка труда здесь тоже сплошной негатив. Об этом сообщало много компаний — молодежь массово увольнялась и уезжала. Это негативно отразилось на рынке труда, потому что молодые люди работали и платили налоги, чем помогали украинской экономике каждый по-своему и на своем месте. Возможно, даже не понимая, что они своими налогами вносят вклад в бюджет страны. Сейчас этого нет, они уехали. А нам говорят, что не хватает рабочих рук, мол, давайте привлекать и завозить иностранцев. Я не понимаю такую политику.

Пятый фактор сугубо политический: какой смысл имело это решение? Я не вижу никакого, потому и сплошной негатив. Но это лучше спрашивать у политиков.

— Может быть, уже известны масштабы этого выезда в цифрах?

— Следует иметь в виду, что наши пограничники считают только количество пересечений границ. То есть, например, если человек дважды уедет за границу и дважды вернется, то его дважды посчитают, как он уехал и вернулся. Но эти поездки никак не изменят численность населения.

Пересечение границы происходит по документам, в которых указана дата рождения. Но у пограничников не предусмотрена разработка информации по возрасту. Это не входит в обязанности пограничной службы, и поэтому они особо не беспокоятся об этих вопросах. Хотя если посмотреть сообщения пограничников из Польши и Румынии, они заявляли, что после принятия этого решения через один-два месяца значительно увеличился поток украинской молодежи именно на выезд.

— По данным пограничной службы Польши, в период с 28 августа по 28 сентября 2025 года в страну въехало более 56 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет. Масштабы немалые только за первый месяц в одной стране.

– Да. Сначала речь шла о десятках тысяч, а сколько их уехало в последующие месяцы, пока неизвестно. Иностранные пограничники тоже считают не людей, а сам факт пересечения границы, поэтому сейчас сложно сказать о реальном количестве. Возможно, если появятся данные об общем количестве пересечения границы в начале 2026 года, тогда можно будет хотя бы приблизительно оценить эту тенденцию. Говорят, что в Германии сейчас заметно выросло количество украинской молодежи, которая становится на учет как вынужденные мигранты. Но официальные данные никто не обнародует.

Прогнозы возвращения: «рассчитывал бы на 30%»

— Украинцы, выехавшие за границу, спасаясь от войны, стоит ли рассчитывать, что 30% из них вернутся в Украину после войны?

— Тенденция печальная, потому что о 50% мы уже, к сожалению, не говорим. А вот на 30% я еще рассчитывал бы. Понимаете, представление, что всем нашим людям там хорошо не соответствует действительности. Часть наших людей просто боится возвращаться домой, потому что война в Украине продолжается. А они выехали за границу именно из-за войны.

Это и есть проблема, потому что чем дольше будет продолжаться война, тем меньший процент людей вернется домой. И многое будет зависеть от того, на каких условиях закончится война.

Одно дело, если бы освободили всю территорию страны, тогда больше людей вернулось бы. А если будет просто заморожен конфликт по линии фронта, тогда гораздо меньше людей вернется, потому что все понимают, что это не конец войны, а лишь остановка на год, два, три, пока Россия не решит снова начать горячую фазу войны. Собственно, поэтому мысленно мы надеемся на 30%, но какова будет реальность, я не знаю.

— После войны в бывшей Югославии еще меньше людей вернулось домой. Угрожает ли нам балканский вариант?

— Во время войн в Югославии вынужденным мигрантам не позволяли свободно перемещаться между странами, как это могут делать украинцы. Беженцы из Балкан могли выбрать для проживания одну страну и были вынуждены жить там постоянно. После окончания балканских войн политика принимающих стран была разной. Германия попыталась вернуть всех мигрантов домой. И люди уехали, посмотрели, какая ситуация в странах Балкан, и большинство из них вернулись в Германию. Местное правительство ничего с этим не смогло поделать. Австрия, напротив, принудительно этих мигрантов не выселяла и оставляла у себя.

Сейчас вообще многие европейские страны проводят политику адаптации украинских граждан к своей стране. Прежде всего, это курсы языка, а также продолжается активная политика по привлечению наших граждан к местному рынку труда. Как результат, люди адаптируются, привыкают к новым условиям, и если там будет решена проблема с жильем, то вероятность их возвращения в Украину будет небольшой.

Территориальное планирование и безлюдные зоны

— Сколько миллионов украинцев живут сейчас на подконтрольной Украине территории?

- Сейчас по подконтрольной территории мы оцениваем численность населения в 29 миллионов и плюс-минус еще миллион. Точнее сейчас сказать мы не можем.

Кстати, одна из задач рабочей группы, которую я уже упоминал при Госслужбе статистики, как раз и есть оценить численность населения на подконтрольной территории, используя все имеющиеся источники информации. Сейчас эта работа продолжается, и я думаю, что после ее завершения мы будем иметь более точную оценку, не «плюс-минус миллион», а «плюс-минус» хотя бы десятки или сотни тысяч человек. К сожалению, более точнее сосчитать крайне трудно. Мы понимаем, что интервал в миллион очень большой, а правительство для принятия конкретных решений требует знать более точную оценку численности населения по подконтрольной территории. Пытаемся сделать все, что можем.

— После войны люди будут тянуться к большим городам-метрополисам: Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса. Какова вероятность, что, кроме них, появится еще четыре кластера на северо-востоке, юго-востоке, западе и в центральной части страны? О каких городах или территориях идет речь?

— Обычно население мигрирует туда, где есть работа. Именно поэтому растут упомянутые метрополисы, потому что там проще с поиском работы, хотя и стоимость жизни там тоже больше, но есть возможность заработать деньги.

Если это связывать с послевоенной жизнью и рынком труда, то люди будут ехать туда, где есть работа, а с другой стороны, можно развивать предприятия, где есть рабочая сила. То есть там, где есть люди, создавать новые предприятия или развивать старые, чтобы люди не мигрировали в большие города, потому что это создает проблемы для всех.

Что касается появления новых метрополисов, то я думаю, что указанные вами города так и ими останутся, а вот по созданию других на севере, юге, западе и в центре, все зависит от того, какой будет политика по восстановлению Украины.

Если все деньги останутся или, условно говоря, пойдут исключительно на большие города, то у нас, к сожалению, ничего не изменится. А если будет значительная поддержка областных центров или районных центров, например, создание там через налоговые льготы каких-то средних или малых предприятий или возможностей для бизнеса, тогда есть шанс, что эти города не будут уменьшаться, а будут нормально функционировать. В конце концов все это зависит от государственной политики. Сейчас я не берусь сказать, какой будет государственная экономико-территориальная политика размещения населения по территории страны.

Желательно, чтобы население более или менее равномерно было расселено по территории страны. Чтобы у нас не было вообще безлюдных мест. Поэтому территориальным планированием развития экономики, на уровне теоретических разработок и составления планов, которые в дальнейшем могут быть уточнены, следует заниматься уже сейчас.

— А какие места в Украине могут оказаться безлюдными? Это врзможно по линии фронта или речь идет о каких-то больших территориях?

— Могут быть и большие территории. В Украине были обезлюдевшие территории и до войны — север Сумской и Черниговской областей. Там очень много сел вымирали из-за того, что молодежь оттуда уезжала, а старшее население оставалось. Численность населения этих деревень не пополнялась, только уменьшалась. Потому и происходило обезлюдивание.

Что касается ситуации вокруг линии разграничения, если она, конечно, будет линией разграничения, потому что это зависит от условий прекращения боевых действий или окончания войны, то я думаю, что от линии фронта, километров 30, вряд ли целесообразно размещать население. Там должны быть военные, какие-то оборонительные сооружения. И неважно, будет ли это по границе 1991 года или как сейчас по линии фронта. В любом случае, это будет санитарная зона, где опасно проживать гражданскому населению. Хотя не исключаю, что некоторые предприятия или фермеры смогут там работать, но это означает подвергать опасности себя и свою семью.

То есть, если даже будет заморозка конфликта, я лично не верю, что россияне позволят людям там спокойно жить — будут какие-то перестрелки, залетать снаряды или пули. Подобное происходило всегда. А мы хорошо знаем, что России ни в чем нельзя верить и такие провокации возможны.